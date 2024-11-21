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Путин заявил, что удар по Днепру был нанесён новой баллистической ракетой «Орешник»: это ответ на атаки ATACMS

© BBC 21 ноября, 2024 21:26

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Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что Россия нанесла удар по предприятию ВПК в Днепре новой баллистической ракетой средней дальности под названием «Орешник». По словам Путина, это ответ на первые удары западным высокоточным оружием по целям на российской территории.

Утром в среду Воздушные силы ВСУ заявили об ударе по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Но СМИ со ссылкой на западные источники сообщили, что это был экспериментальный удар ракетой другого типа. Путин фактически подтвердил ее испытание в боевых условиях.

Как заявил Путин, в четверг по городу Днепр был нанесен удар при помощи новейшей ракетной системы «Орешник», при этом использовалась боеголовка в безъядерном исполнении. Это была ракета средней дальности, как и предполагали ранее западные эксперты.

В своем телевизионном обращении Путин в очередной раз обрушился с критикой на западные страны, которые разрешили Киеву использовать американские и британские ракеты для ударов по военным целям в глубине России.

Российский президент сообщил, что 19 ноября Украина атаковала территорию России шестью американскими ракетами ATACMS, а затем были применены британские Storm Shadow и HIMARS.

Минобороны России сообщало об ударе ATACMS в тот же день, о Storm Shadow — только 21 ноября.

ATACMS атаковали военные объекты на территории Брянской области, Storm Shadow — на территории Курской, сказал Путин. В Брянской области «жертв и серьезных разрушений нет», утверждает он. В Курской есть погибшие, следует из его заявления.

СМИ ранее сообщали, что в Курской области под удар Storm Shadow мог попасть подземный пункт управления российской армии. Москва до сих пор не комментировала эти сообщения.

Но сейчас Путин подтвердил, что целью атаки действительно был был командный пункт группировки «Север» в Курской области. «Есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые», — сказал он.

При этом российский президент утверждает, что командный состав не пострадал, а под удар попали объекты «внешней охраны» и обслуживающие объекты.

«Орешник» и развалившийся договор об РСМД

Путин назвал удар ракетой «Орешник» по Днепру испытанием «одной из новейших ракетных систем» в боевых условиях.

СМИ сообщали, что целью был завод «Южмаш». Путин это название не произнес, но сказал, что «в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение».

Объясняя причины использования таких ракет, Путин заявил, что Москва брала на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности с условием, что в каком-либо регионе мира не появится подобное американское оружие.

«Повторю: испытание в боевых условиях ракетной системы „Орешник“ проводится нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России», — сказал он.

Ракеты средней дальности были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанным в декабре 1987 года Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Он касался ракет наземного базирования, которые могли преодолевать расстояние от 500 до 5500 км.

Однако в 2018 году НАТО обвинила Россию в нарушении этого договора, а в 2019 году, при президенте Дональде Трампе, США официально вышли из него. Затем то же сделала и Россия.

Путин угрожает странам НАТО ударами

Свое обращение российский президент закончил угрозами в адрес западных стран.

«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», — сказал он.

Путин также пообещал «из гуманитарных соображений» предупреждать Украину о дальнейших подобных ударах, чтобы была возможность эвакуировать мирное население.

«Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации», — заключил Путин.

В США серьезно относятся ко всем угрозам Украине, но необходимо учитывать, что у России, вероятно, есть лишь «небольшое число этих экспериментальных ракет», выразил скепсис собеседник Би-би-си в американской администрации.

Украина выдержала бесчисленные российские удары, в том числе ракетами с боеголовками значительно большего размера, сказал он. По его словам, Россия попытается использовать эту новую возможность для запугивания Украины и ее сторонников и привлечения к себе внимание в информационном пространстве, но это не изменит ход войны.

Два дня назад Путин утвердил новую ядерную доктрину России. Его указ был опубликован на фоне сообщений о том, что президент США разрешил Украине наносить удары американскими ракетами вглубь России.

Позже стало об аналогичном решение Британии. Ни Вашингтон, ни Лондон публично не делали заявлений по поводу ATACMS и Storm Shadow.

Разрешить бить по целям в глубине России западным оружием давно просил президент Украины Владимир Зеленский.

 

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