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Прогноз: погода в субботу неблагоприятна для пеших и конных погулок

© LETA 20 декабря, 2024 16:00

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В субботу в Латвии временами ожидаются дожди, мокрый снег, на востоке страны - снег, прогнозируют синоптики.

Ночью в основном прогнозируется мокрый снег и дождь, на востоке - снег. Во второй половине ночи количество осадков уменьшится, небо прояснится. Утром при понижении температуры на дорогах возможно обледенение.

Ожидается умеренный западный, северо-западный ветер, утром на побережье - юго-западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит 0...-4 градуса, на побережье - от 0 до +3 градусов.

В Риге ночью пройдет дождь, утром небо прояснится. Температура воздуха в столице составит от 0 до -2 градусов.

В субботу днем ожидается переменная облачность, временами выглянет солнце. С полудня во многих регионах пройдет дождь, мокрый снег и снег. На востоке образуется снежный покров до 1-2 см.

Слабый и умеренный западный, юго-западный ветер постепенно перейдет в южный, юго-западный порывами до 15-18 метров в секунду, на побережье - до 23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1...+6 градусов.

В столице в субботу утром ожидается ясная погода, но в течение дня усилится облачность и пройдет дождь. Температура воздуха не превысит +4 градусов.

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