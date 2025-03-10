Под подозрением граждане Украины и Эстонии: Служба госбезопасности задержала предполагаемых шпионов

При задержании у подозреваемых были изъяты пять мобильных телефонов, четыре дрона, два фотоаппарата и один флэш-накопитель. Также была изъята так называемая лесная камера, установленная для наблюдения за объектом критической инфраструктуры.

СГБ сообщает, что оба лица уже задерживались 12 февраля в Эстонии за использование беспилотных летательных аппаратов вблизи объектов критической инфраструктуры, а один из задержанных в Латвии в прошлом году получил предупреждение о запрете фотографировать объекты критической инфраструктуры без разрешения.

Оба подозреваемых заключены под стражу. В СГБ не комментируют, в интересах какой страны осуществлялся предполагаемый шпионаж.

Эстонский портал "Delfi" сообщил, что один из задержанных - гражданин Эстонии Маттиас Рикка, который увлекается съемкой поездов.