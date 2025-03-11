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Ночная атака дронов ВСУ нескольких регионов РФ: закрыты московские аэропорты (ВИДЕО)

© Deutsche Welle 11 марта, 2025 14:08

Мир

Украинские беспилотники массово атаковали сразу несколько регионов РФ в ночь на вторник, 11 марта.

В Москве силы ПВО сбили 69 беспилотников, обломки дронов незначительно повредили кровлю дома на Домодедовской улице, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По данным Telegram-канала Mash, повреждены последние этажи здания - ударной волной выбило несколько окон. Сообщается также о попадании беспилотников в жилые дома в подмосковных городах Видное и Раменское. Атака, как предполагается, осуществлялась БПЛА типа "Лютый", отмечает Mash. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об одном погибшем и трех раненых. "Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников", - сообщил Воробьев.

Обломки БПЛА упали в районе железнодорожной станции Домодедово, повредив часть полотна. Глава Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что движение поездов через ж/д станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область приостановлено.

В аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово был введен план "Ковер", предполагающий временный запрет на отправку и прием воздушных судов. Позже в Росавиации сообщили о введении ограничений и в нижегородском аэропорту Стригино. О работе систем ПВО также сообщали в Липецкой, Брянской и Белгородской областях.

Об уничтожении беспилотников в небе над Рязанской областью отчитался в своем Telegram-канале глава региона Павел Малков. По его словам, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Telegram-канал ASTRA со ссылкой на очевидцев пишет, что целью ВСУ в Рязанской области мог стать военный аэродром "Дягилево".

Ранее о как минимум пяти взрывах из-за атаки БПЛА сообщали в соцсетях жители Курска и Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн вечером 10 марта сообщил о ракетном ударе по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Беловского района. В результате удара погибли четыре человека, еще девять получили ранения разной степени тяжести. Украинская сторона не комментировала удар по ТЦ.

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