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Продавать в Латвии стало невыгодно? В аптеках не хватает лекарств даже от гриппа

© Lsm.lv 7 февраля, 2025 08:16

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Латвийская ассоциация семейных врачей указывает на нехватку ряда лекарств. За последний месяц эта проблема обострилась, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре заявила, что в настоящее время наблюдается нехватка и недоступность различных препаратов — от антибиотиков и средств от астмы до антидепрессантов, используемых в психиатрии для длительного применения. Также ощущается нехватка лекарств от гриппа для детей и лекарств, используемых для лечения заболеваний суставов.

«Если у пациента грипп, то прием лекарств нужно начать в течение первых трех дней. Если готовой лекарственной формы нет в аптеках, ее готовят из тех лекарств, которые есть в наличии — например, суспензии, доступные для детей, можно приготовить из капсулированных лекарств для взрослых, но это занимает время, поэтому лечение может начаться позже. Также нет возможности изготовить лекарства на всей территории Латвии, чтобы пациент мог начать их прием в первые три дня болезни», — обрисовала ситуацию врач.

Ницмане-Айшпуре отметила, что в последний месяц наблюдается нехватка важных лекарств, и сигналы об этом поступают как от семейных врачей, так и от пациентов.

Руководитель ассоциации обратилась в Госагентство лекарств с вопросом, почему в соседних странах лекарства доступны, а в Латвии — нет. Например, в системе э-здоровье невозможно оформить скидку на лекарства от боли в суставах. Это можно сделать в виде бумажного рецепта, пациент должен пойти с ним в аптеку, заказать его и дождаться доставки. Чаще всего время ожидания составляет около шести недель.

Обезболивающие пластыри для онкопациентов приходится ждать четыре недели. Вызывает беспокойство и невозможность предоставить ингаляционные препараты детям с астмой. Отсутствие лекарств ухудшает состояние хронически больных пациентов, требуя более частого вмешательства специалистов.

О нехватке некоторых лекарств говорит и член правления Латвийской национальной ассоциации поставщиков лекарств Янис Либкенс. Он указал, что одним из решений для врача может стать поиск другого лекарства для замены отсутствующего. В аптеках также можно приготовить суспензию для детей. Правда, это занимает время.

Эстонцы эту проблему решают за счет стратегических запасов популярных лекарств, и в случае нехватки они используют эти запасы для снабжения аптек необходимыми препаратами. «В Латвии пока такого решения нет», —  говорит Либкенс.

Так в чем же причина нехватки лекарств? 

Представитель фармацевтической компании Recipe plus Лига Рыбкинска подчеркнула, что компания может поставлять только то, что получено от производителей: «В период, когда жители более подвержены сезонным заболеваниям, в прошлом наблюдался дефицит некоторых лекарств, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился, и стало больше лекарств, которых периодически не хватает».

Она отметила, что реформа, вступившая в силу 1 января, также ухудшила ситуацию.

«Соответственно, ухудшилось и общее выполнение заказов производителями. Заметно, что причины, по которым производители не поставляют лекарства в Латвию, разные — не хватает сырья, ограничены возможности получения прибыли на латвийском рынке», — пояснила Рыбинская.

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