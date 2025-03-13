Присутствие союзников в Латвии подтверждает решимость НАТО сдерживать угрозы России: Ринкевич

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в четверг Ринкевич встретился в Рижском замке с командующей многонациональной дивизией НАТО "Север" генерал-майором вооруженных сил Дании Йетте Албинус.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере безопасности и важности эффективного сдерживания путем увеличения сил и средств союзников на восточном фланге альянса. Президент и генерал-майор отметили важную роль многонациональной дивизии "Север" в обеспечении национальной, региональной и коллективной обороноспособности.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия намерена существенно увеличить расходы на оборону, поставив перед собой цель выделять в ближайшие годы 5% от внутреннего валового продукта, вкладывая средства в приоритетные направления обороны и развитие инфраструктуры для размещения сил союзников.

Албинус проинформировала президента об активной работе по дальнейшему развертыванию многонациональной дивизии "Север" в тесном сотрудничестве с возглавляемой Канадой многонациональной бригадой НАТО в Латвии.

Генерал-майор вооруженных сил Дании Йетте Албинус возглавляет штаб дивизии "Север" с 17 августа 2023 года.

Летом 2023 года штаб многонациональной дивизии достиг полной боеготовности, выполнив необходимые требования для обеспечения безопасности в регионе. В настоящее время в штабе представлены 13 государств: Канада, Дания, Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Италия, Польша, Испания, Швеция, Словения, Великобритания и Соединенные Штаты.