Клементины с запрещёнкой: в греческих мандаринах обнаружили химикат от тараканов

Фосфорорганический пестицид

Как сообщает пресс-служба Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (PVD), посредством Системы быстрого оповещения о качестве пищевых продуктов и кормов было получено уведомление о поступлении в торговую сеть партии мандаринов сорта клементин, выращенных в Греции. В них обнаружили присутствие не разрешенных к применению в странах ЕС пестицидов хлорпирифос и хлорпирифос-метил.

Эти вещества относятся к третьему классу опасности. Тот же хлорпирифос является весьма популярным средством для уничтожения тараканов. Впервые его зарегистрировали в США в 1965 году. Фермеры опыляют им созревающие плоды для борьбы с вредителями, поскольку хлорпирифос — один из самых стойких фосфорорганических пестицидов.

В ЕС продажа вещества была запрещена еще в 2020 году, а с 2021-го — и в США. Запрет на использование препарата введен в 39 странах. Доказано, что применение ядохимикатов способствовало гибели пчел. Так, в Австралии фермера, использовавшего хлорпирифос, оштрафовали на 20 тысяч австралийских долларов, плюс суд потребовал возместить ущерб соседу-пасечнику, у которого погибли все пчелы.

В странах ЕС хлорпирифос чаще всего обнаруживают в турецких овощах и фруктах. Так, в первом квартале прошлого года на Турцию пришлось 180 из 298 предупреждений, зарегистрированных для всех стран, из которых импортируются плодоовощные культуры в ЕС. Поэтому наличие хлорпирифоса в греческих мандаринах — а Греция, как известно, входит в состав ЕС и должна соблюдать общеевропейские законы — наводит на определенные размышления по части истинного происхождения этих фруктов.

Конечно, если вы съедите один или несколько мандаринов с ядохимикатом, то, скорее всего, сразу ничего не почувствуете. Но, поскольку это достаточно стойкое химическое соединение, оно способно накапливаться в организме. И тогда могут возникнуть проблемы со зрением, тошнота, рвота, спазмы кишечника и даже затруднение и остановка дыхания. А ведь мандарины очень любят и дети, и родителям надо помнить, что для ребенка весом 20 кг употребление даже одного такого мандарина может привести к превышению средней суточной дозы в 2,5 раза.

В PVD заявили, что ведомство быстро отреагировало на уведомление и партия опасных мандаринов в розничную торговлю не попала. Однако у покупателей все еще есть опасения. Как же распознать опасный фрукт непосредственно на прилавке?

Химия в действии

Как и всем фермерам, выращивающим фрукты в промышленных объемах, производителям мандаринов приходится решать весьма существенную проблему. Когда плоды созревают и достигают столь желанной сладости, в них автоматически включаются процессы гниения, и продукция быстро теряет товарный вид. Поэтому мандарины также срывают недозрелыми, чтобы они пережили дорогу к потребителю в целости и сохранности.

После этого они проходят предпродажную обработку. К тому же у мандаринов достаточно вредителей и болезней, которые не только могут испортить товар, но в определенных случаях несут угрозу для здоровья потребителей. Одним из таких вредителей является средиземноморская муха.

Взрослые особи, откладывая яйца и повреждая кожуру плода, провоцируют развитие плесени и гниения. Из яиц затем появляются личинки. Конечно, резвящиеся червячки в мякоти мандарина — зрелище малоприятное. Непосредственной опасности для человека они не представляют, но получить пищевое отравление и аллергию вполне возможно. Для борьбы с ними и используют хлорпирифос и хлорпирифос-метил.

Куда большую опасность представляет плесневый грибок. Доказано, что некоторые виды плесени способны провоцировать возникновение онкологических заболеваний. Поэтому, чтобы фрукт не сгнил в дороге, его перед отправкой обрабатывают распыленным газом с фунгицидами, подавляющими рост бактерий, грибков и плесени.

Частицы пестицидов и фунгицидов остаются на кожуре фруктов. Сама кожура является надежной защитой от проникновения ядохимикатов в мякоть. Но после такой обработки плоды могут пролежать на складе несколько месяцев. Считается, что фунгициды и пестициды смываются с поверхности плодов и не представляют опасности.

Распознать обработанные мандарины можно по ненатуральному восковому блеску на кожуре. Поверхность мандарина должна быть шероховатой от природы. В больших дозах фунгициды могут вызвать почечную недостаточность. Поэтому рекомендуется после покупки плодов кожуру тщательно промывать под струей горячей воды. Нельзя очищать кожуру зубами, что очень любят делать дети. Тем более что есть риск, хоть и небольшой, заразиться каким-нибудь простудным заболеванием.

Риск остаётся

В супермаркетах мандарины могут продаваться уже в расфасованном виде, упакованными в сетчатые мешочки. Однако стоят они дороже тех, что навалены горкой на прилавке. Конечно, удобнее самому выбрать понравившийся фрукт. Но через сколько рук он прошел?

Несколько лет назад эстонские эпидемиологи связали распространение ротавируса в своей стране с продажей мандаринов. По их мнению, вирус был завезен в Эстонию на кожуре цитрусовых. Однако латвийские медики попытались опровергнуть страшилки своих северных коллег: дескать, вирус мог появиться на плодах по куда более прозаической причине. Какой–либо зараженный человек вполне мог, выбирая товар в торговом зале, перенести на него свои бациллы.

Что же касается санитарного контроля, то специалисты PVD заверяют: вся цитрусовая продукция, включая мандарины, реализуемая в местах официальной торговли, полностью безопасна.

Куда пропала сладость?

Некоторые жалуются, что мандарины потеряли свою прежнюю сладость и стали какими–то кислыми. Правда, к клементинам это не должно относиться, так как они являются гибридом апельсина с мандарином. По форме плоды сплющены сверху и снизу, а внутри должно быть много косточек. Если их нет, то это бессемянный вариант клементина — он менее сладкий.

Крупные или приплюснутые плоды чаще оказываются кислыми. Выбирайте цитрусовые среднего размера с ярко–оранжевой шкуркой. Но этот совет может и не сработать, ведь плоды обычно срывают недозрелыми, и уже на оптовых складах их искусственно доводят до спелости, обрабатывая этиленом.

Это органическое соединение, горючий газ без цвета и со слабым запахом, самое производимое вещество во всем мире. Газ этилен в небольших количествах синтезируется растениями, является фитогормоном, участвующим в процессе созревания фруктов, ягод и овощей.

Количество этилена, которое может сохраниться на фруктах, считается безвредным для человека. Однако стоит помнить, что этиленом добиваются лишь декоративной, внешней спелости, — внутри такие фрукты уже никогда не будут иметь того букета вкусов и ароматов, а также полезных веществ, которые могли бы приобрести их собратья, полностью созревшие на солнышке. У них крахмал преобразуется в сахар, накапливающийся в клеточном соке.

Уменьшается количество дубильных веществ и кислоты, увеличивается содержание витаминов, ароматических и пигментных (красящих) веществ. По мере созревания в природных условиях увеличивается содержание растворимого пектина. Именно он при правильном сборе плодов сохраняет их и не дает клеточному соку быстро испаряться. Растительный пектин крайне необходим нашему организму. Он способствует уменьшению холестерина и нормализации обмена веществ в организме человека.

Александр ФЕДОТОВ