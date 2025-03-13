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Для экономии придется потесниться: Министерство экономики переезжает в здание Службы госдоходов

Редакция PRESS 13 марта, 2025 17:56

Новости Латвии 0 комментариев

Во втором квартале 2026 года Министерство экономики и несколько подведомственных ему учреждений переедут в офисное здание на улице Талеяс, 1 в Риге (здание Службы государственных доходов), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Ожидается, что в здание на улице Талеяс переедут Минэкономики, Центр защиты прав потребителей, Совет по конкуренции, Латвийское национальное бюро аккредитации, Центральное статистическое управление.

На вопрос о том, приведет ли переезд учреждений к сокращению расходов, в министерстве ответили, что экономия государственного бюджета будет достигнута за счет сокращения занимаемых площадей более чем на 50%. Соответственно, уменьшится сумма коммунальных платежей и других расходов, связанных с управлением зданиями, например, расходов на охрану, которые будут распределены между всеми учреждениями, размещенными в здании.

Точная сумма экономии будет известна после отчуждения зданий, которые учреждения занимают сейчас. По прогнозам министерства, общая выгода для государственного бюджета в долгосрочной перспективе до 2044 года составит около 30 миллионов евро.

В настоящее время Минэкономики находится в Риге, на улице Бривибас, 55.

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