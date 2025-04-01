Предприниматели позитивнее всего оценивают работу Валайниса. Силиня только на шестом месте

Премьер-министр Эвика Силиня заняла шестое место с 17 голосами.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня получила семь голосов.

Самый низкий рейтинг у министра юстиции Инесе Либини-Эгнере, которая получила всего два голоса.

Янис Эндзиньш, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты, прокомментировал это в интервью «nra.lv»: «Важно подчеркнуть вопросы, которые были заданы членам Латвийской торгово-промышленной палаты. Сначала их спросили, как они оценивают работу правительства в целом по десятибалльной шкале. Больше всего оценок было с цифрой 5, а затем разброс был одинаково большим как вверх, так и вниз.

В свою очередь, относительно министров был задан вопрос: «Каких трех членов правительства вы оцениваете наиболее положительно?» Ответы разделились таким образом, что наиболее позитивные оценки дали министру экономики, министру иностранных дел и министру здравоохранения.

Было бы неправильно смотреть на нижнюю границу, поскольку три министра получили очень мало положительных оценок, но они находятся у власти очень недолго и еще не успели «послужить» — показать свою работу. Вопрос был не в том, какие министры получили наихудшие оценки, а в том, какие бизнесмены получили наивысшие оценки.

Министр экономики, на мой взгляд, оценен так высоко, и это справедливо, поскольку Латвийская торгово-промышленная палата не ведет столь интенсивный диалог ни с одним другим министром. Мы встречаемся с ним раз в две недели и обсуждаем текущие события. Есть темы, по которым наши мнения совпадают, есть темы, по которым мы не согласны, но, по крайней мере, есть диалог. И есть вещи, которые движутся вперед.

Конечно, свою роль сыграло и то, что министр экономики присутствовал на заседании Латвийской торгово-промышленной палаты и выступил с речью.

У нас также интенсивное сотрудничество с министром иностранных дел Байбой Браже, не такое тесное, как с Виктором Валайнисом, но мы видим, что она профессионально выполняет свои обязанности и является экспертом в своей области — она долгое время работала в дипломатии.

В некотором смысле для меня стало неожиданностью, что высокое третье место досталось министру здравоохранения Хоссаму Абу Мери. Я объясняю это так: он также довольно заметен в публичной сфере, является профессионалом в своей области и решителен. Отрасль не всегда с ним согласна, но он, несомненно, является видным политиком. «Бизнесмены ценят решительных министров».

Янис Эндзиньш добавил, что в прошлом Латвийская торгово-промышленная палата регулярно поручала центру исследований рынка и общественного мнения SKDS оценку работы министров — в прошлом наивысшую оценку всегда получал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, который сейчас является президентом республики.

Конечно, опрос предпринимателей в их собственной среде и опросы, проводимые социологами, которые проводятся с использованием научно обоснованных методов, — это не одно и то же. Директор SKDS Арнис Кактиньш рассказал «nra.lv», что иногда результаты таких опросов сложно сравнивать, поскольку «теоретически килограммы уже можно сравнивать с джоулями, паскалями или литрами...».

«Однако, если я посмотрю на данные LTRK, то могу сделать вывод, что да, Виктор Валайнис оценивается наиболее позитивно. Здесь мы должны думать, что важно то, насколько активен был каждый министр и в какой степени эта конкретная аудитория, то есть руководители предприятий, уделяет внимание этой деятельности».

Первое место Виктора Валайниса неудивительно, ведь он активен, и если так много людей это отметили, значит, эта аудитория с симпатией отнеслась к его общественной деятельности.

С другой стороны, есть министры, которые не проявляли активности и не появлялись на публике. У одних министров энергия уходит в "свисток", а у других, может создаваться некий «крутящий момент».

В этом контексте интересна оценка премьер-министра Эвики Силини, поскольку нельзя сказать, что она не заметна в публичном пространстве — она даже более заметна, чем Виктор Валайнис. Но положительных отзывов она получила гораздо меньше. «Очевидно, что этой публике не очень понравилось то, что она делала», — говорит Кактиньш.