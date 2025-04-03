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Цели России не изменились. Мы просто должны их понять: посол Латвии в НАТО Риекстиньш (1)

Редакция PRESS 3 апреля, 2025 09:13

Латышские СМИ 1 комментариев

Посол Латвии в НАТО и бывший посол Латвии в России Марис Рекстиньш в интервью программе «Dienas personība ar Veltu Puriņu» на TV24, заявил, что Россия, несомненно, будет стараться получить полный контроль над Украиной различными методами.

«Проработав более пяти лет в Москве, я могу высказать мнение, основанное на моем личном опыте: Россия, несомненно, стремится к полной контролю над Украиной – либо путем ее инкорпорации, либо путем смены власти, которая будет ей подчиняться», – отметил он.

«В этом не приходится сомневаться, потому что здесь ничего не изменилось», – добавил Рекстиньш, который в эфире TV24 рассказал о недавней идее, озвученной президентом России Владимиром Путиным во время встречи с моряками подводной лодки на севере России.

«Он выступил, на мой взгляд, с совершенно странным предложением – что в Украине необходимо установить некое международное управление, поскольку, мол, нынешнее политическое руководство Украины больше не является легитимным и тому подобное. Это лишь подтверждает то, что Россия хочет сохранить Украину под своим контролем», – прокомментировал Рекстиньш.

В связи с этим Рекстиньш считает, что цель России – удерживать Украину «под своим контролем» – во многом является причиной этой агрессии и того, почему в 2022 году было совершено полномасштабное вторжение в Украину.

«Я думаю, что цели России не изменились. Нам просто нужно их понимать», – заявил Рекстиньш.

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Комментарии (1) 13 реакций
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