Ожидается, что сольный концерт Слепакова состоится 26 июля в концертном зале Дзинтари в рамках фестиваля. Организаторы мероприятия отмечают, что это будет первое сольное выступление Слепакова в Латвии с лета 2023 года. Ранее он принимал участие в фестивале в 2018 году, до начала пандемии COVID-19.

Фестиваль проводится с 2015 года и ежегодно собирает артистов из Латвии и других стран, представляющих различные жанры. В течение трех дней они выступают вживую в сопровождении оркестра.

В феврале 2022 года Слепаков публично выступил против вторжения России в Украину, записав видеообращение к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить "военные действия в Украине". В марте того же года он покинул Россию и переехал в Израиль.

14 апреля 2023 года Министерство юстиции России внесло Слепакова в реестр "иностранных агентов". В феврале 2024 года он опубликовал стихотворение, посвященное гибели лидера российской оппозиции Алексея Навального. В нем он возложил ответственность за произошедшее, а также за развязывание войны между Россией и Украиной, на президента России.