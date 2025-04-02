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Поведение покупателей сильно изменилось: торговец

Редакция PRESS 2 апреля, 2025 11:11

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Государству не следует регулировать цены на товары, но стоит поспособствовать развитию платформ, позволяющих сравнивать, что почем в каких сетях, сказал Раймонд Окманис, председатель правления Латвийского общества торговцев (сеть магазинов Lats) в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.

Он также отметил, что в последнее время поведение покупателей изменилось: люди смотрят в основном на акции, а по выходным закупаются в основном в торговых центрах, а не в маленьких магазинах, пишет LSM+.

Министерство экономики задалось целью снизить цены на продукты питания в Латвии и для этого работает по нескольким направлениям. В частности, над законопроектом, который, как утверждается, ограничит возможности торговцев ставить разные наценки на схожие импортные и местные товары, а также над решением, которое позволило бы покупателям в режиме реального времени сравнивать цены на товары в разных сетях.

Парламентский секретарь ведомства Юргис Миезайнис пояснил, что делать какое-то «государственное» мобильное приложение для мониторинга цен не планируется, но идет обсуждение, как создать «единый пункт сбора данных», который могли бы использовать частные предприниматели — разработчики таких программ. Он допустил, что «пунктом сбора» может стать Центральное статистическое управление.

Насчет инструмента для мониторинга Раймонд Окманис, глава Латвийского общества торговцев, высказался с осторожным оптимизмом: «Если будет еще один канал для сравнения цен, я к этому отношусь положительно. Хотя у меня, торговца, есть вопрос, кто за это будет платить. […]

Если государство к нам не придет с "хорошим предложением", что надо часть маржи отдавать какой-то структуре, чтобы та могла проводить эти сравнения цен, тогда это, конечно, хорошо».

Правда, отметил он, еще есть вопрос, откуда и как эти данные будут собираться — и, в частности, как будут собираться данные от сетей, объединяющих небольших независимых торговцев. По его словам, в таких случаях может быть так, что товар в одной и той же сети, но в разных городах стоит по-разному, если только это не централизованно организованная акция.

Он также отметил изменения покупательских привычек в последние несколько лет.

«Люди смотрят в основном на акции. И, в принципе, участники рынка, делают на это акцент. Рекламируют какой-то акционный товар по очень низкой цене, человек туда идет, а рядом стоит продукт с очень большой наценкой. А порой бывает, что акционного товара даже нету, полки пустые, просто стоит ценник… И вот он пришел за сметаной, акционной сметаны нет — он взял ту, что рядом, даже не подумав.

Очень поменялись привычки покупателей в субботу-воскресенье. Сейчас в эти дни люди едут в торговые центры. Если посмотрим, как было пару лет назад, тогда у нас в магазинах в пятницу (в пятницу сейчас еще хорошо), субботу-воскресенье, была неплохая торговля. […] А

сейчас, например, в Риге в субботу-воскресенье маленький магазин можно закрывать вообще. Потому что нет людей. Где они? Они в торговых центрах», — поделился предприниматель.

По мнению Р. Окманиса, эти и другие процессы в течение последних лет приводят к тому, что местный мелкий бизнес постепенно выдавливается с рынка, что в конце концов приведет к уменьшению конкуренции в отрасли.

«Это как цветы в клумбе. Сейчас есть 8 или 10 цветков, а когда останутся только три, тогда мы будем вспоминать, какая раньше красивая клумба была», — сказал он.

При этом желание министерства ограничить наценки гость «Открытого разговора» не приветствует: «Нельзя административно регулировать цены. Это уже делает рынок. А приложения для сравнения цен — хороший инструмент. Потому что мы должны учить покупателя закупаться умно — не вестись на рекламу, а смотреть, сколько стоит целая корзина».

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