Полиция начала уголовное дело о причинении телесных повреждений сыну мэра Огре Хелманиса

Как сообщили агентству ЛЕТА в полиции, процесс начат по статье Уголовного закона о преступлении против жизни и здоровья человека.

По имеющейся у агентства ЛЕТА информации, 16 декабря трое учащихся 9-го класса напали на 12-летнего учащегося 6-го класса. Пострадавший был доставлен в больницу, где у него обнаружено сотрясение мозга.

Предположительно школьники снимали конфликт на видео.

Адвокат семьи избитого мальчика Саулведис Варпиньш заявил агентству ЛЕТА, что действия полиции по расследованию инцидента были неэффективными и слишком медленными. Мальчика до сих пор не признали потерпевшим, а действия не квалифицированы как хулиганство, хотя это очевидно.

По данным портала "delfi.lv", пострадавшим в результате конфликта является сын мэра Огре Эгилса Хелманиса.