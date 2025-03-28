Подробно о грамотном применении лекарств Новости партнеров Редакция PRESS 28 марта, 2025 13:36 Новости партнеров

В различных международных исследованиях доказано, что более половины пациентов не вовлекаются в терапию, или применяют лекарства, не соблюдая рекомендации врача...

В связи с тем, что 27 марта 2025 года в Латвии и во всем мире впервые праздновался Всемирный день приверженности лечению, фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне поделилась важными советами для улучшения приверженности лечению:

– Чтобы выздороветь, важно правильно и корректно принимать лекарства! В свою очередь, страдающим от хронических заболеваний, например от сахарного диабета, психических и сердечно-сосудистых заболеваний, в основном лекарства надо принимать долгосрочно, чтобы поддерживать качество жизни, избегать обострения заболевания или ухудшения общего состояния здоровья, а порой даже летального исхода.

Чтобы терапия дала свой эффект, важны правильные дозы лекарств и режим их применения: сколько раз в день следует принимать лекарства, в какое время, когда надо начинать принимать лекарства, каково их взаимодействие с другими медикаментами, питанием, образом жизни.

Большая часть пациентов не принимает лекарства в соответствии с прописанным врачом режимом. Таких случаев много, почти каждый день. Порой пациенты не забирают все лекарства, даже если они оплачены государством. Во время беседы с пациентом нам надо объяснять различные факторы, и часто выясняется, что пациенту непонятна или кажется сложной схема применения лекарств. Одна из групп с пониженной приверженностью терапии – пациенты, которым по состоянию здоровья надо ежедневно принимать несколько медикаментов.

Фармацевт в качестве дополнительных факторов снижения приверженности терапии упоминает еще систему компенсации меняющихся лекарств и финансовые факторы. Пациент может быть растерян от большого количества – если из шести упаковок одна или две время от времени меняются, довольно трудно соблюдать указания по применению, несмотря на консультацию и то, что на коробочке приклеены указания по применению.

Разговор со специалистом и осознание терапии

- В первую очередь человек должен понимать, почему необходимы назначенные лекарства, какой терапевтический эффект они дадут, какими будут долгосрочные плюсы для здоровья. В основе всего – разговор и понимание пациентом не только того, как надо принимать конкретные лекарства, но и того, как они воздействуют, какой эффект дадут, через какое время этот эффект будет достигнут, насколько важно принимать лекарства правильно, последовательно, чтобы эффект был достигнут, – указывает фармацевт и призывает пациентов не бояться обсудить непонятные моменты с врачом или фармацевтом.

Правильная, качественная терапия важна для каждого, в ее основе – понятная и успешная коммуникация врача, пациента и фармацевта. В случае необходимости следует привлекать и других членов семьи, которые могут поддержать и помочь принимать лекарства. Стоит помнить, что по применению лекарств и их взаимодействию с другими медикаментами, пищевыми добавками и питанием точно можно консультироваться с фармацевтом. В случае неясностей, чтобы исключить ошибки в применении лекарств или сообщить о каких-то побочных эффектах, если такие наблюдаются у пациента, фармацевт может связаться с врачом, чтобы соответствующим образом скорректировать терапию.

Использование напоминаний

- В основе всего – пациент, его образ жизни, его потребности, - говорит фармацевт. - С учетом этих аспектов мы можем помочь подобрать для каждого самую удобную и подходящую помощь в повседневной жизни. И в качестве простых и удобных решений для каждого - списки лекарств, таблицы применения медикаментов для самостоятельного заполнения, которые можно прикрепить к холодильнику или положить в сумку и брать с собой, куда бы человек ни шел...

Хорошим инструментом может быть органайзер таблеток. Его можно создать и на один день, и на неделю. Органайзер облегчит прием лекарств, особенно если обычно надо принимать несколько медикаментов и еще пищевую добавку. Такая коробочка с лекарствами будет полезна и, например, для занятого и всегда спешащего человека, который может забыть выпить таблетку, и для сениора, который живет один, – чтобы родственник или тот, кто за ним ухаживает, мог проверить, выпита ли дневная доза лекарств. Сегодня также широкодоступны и различные прочие инструменты: напоминания в телефонах, мобильные приложения, которые в повседневной жизни помогут соблюдать режим приема лекарств и поддерживать хорошее здоровье.

Образ жизни и внимание к себе

- Стоит отметить, что понятие приверженной терапии относится не только к применению лекарств, но и к активному вовлечению пациента в улучшение своего здоровья, которое включает в себя регулярные профилактические проверки, коррекцию образа жизни.

Снова и снова хочу подчеркнуть, насколько важна роль образа жизни! Медикаменты – лишь часть эффективного лечения; образ жизни пациента играет очень важную роль. Регулярный сон, сбалансированное питание и достаточная физическая активность, отказ от вредных привычек могут улучшить результаты лечения и даже уменьшить необходимость в больших дозах лекарств. Хочу напомнить всем, насколько важно самостоятельно контролировать свое здоровье, фиксировать различные события, например измерять кровяное давление, соблюдать сон, режим дня, рацион, - все, что может существенно повлиять на терапию.

Классический пример – измерения кровяного давления. Отправляясь к врачу, человек может быть взволнован, и поэтому давление в кабинете врача окажется повышенным. Поэтому для назначения подходящей терапии надо понимать, какое у пациента давление в обычной жизни и каковы его изменения в течение дня. Кроме того, важны рацион, режим дня, ведь порой за кажущимися побочными эффектами лекарств кроется взаимодействие медикаментов с питанием, которое легко скорректировать. И тут на помощь приходят собственные записи пациента и проводимые им измерения состояния здоровья, – рассказывает фармацевт, напоминая, что в аптеке для этой цели также предлагаются дневники для измерений состояния здоровья.

Причины недостатка приверженной терапии включают в себя факторы, связанные не только с пациентом, но и с процессом лечения и системой здравоохранения, с сотрудничеством с врачом, фармацевтом, поддержкой близких, а также социальные и экономические аспекты.

Для справки. 27 марта 2025 года впервые в Латвии и в мире был отмечен Всемирный день приверженности терапии (World Adherence Day), цель которого – привлечение внимания к вопросам, которые связаны с вовлечением пациентов для достижения лучших результатов лечения. Это событие было учреждено Международным обществом по артериальной гипертонии в тесном сотрудничестве со Всемирной организацией сердца и поддержано рядом других ассоциаций и компаний.