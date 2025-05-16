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Из-за «логистических проблем»: переговоры между Россией и Украиной перенесли

© Deutsche Welle 16 мая, 2025 09:05

Мир 0 комментариев

Scanpix/ Image: © Alexander Ryumin/TASS via ZUMA Press)

Переговоры между делегациями Украины и России начнутся 16 мая, сообщило в четверг, 15 мая, агентство ТАСС со ссылкой на источники. В свою очередь "Коммерсант" без ссылки на источник пишет, что переговоры России и Украины не состоятся 15 мая, несмотря на то, что, по данным издания, украинские переговорщики приедут в Стамбул вечером в четверг. По сведениям ТАСС, встреча делегаций не состоится в четверг из-за "логистических проблем", пишет "Дойче велле".

Переговоры российской и украинской делегации в четверг, скорее всего, не состоятся, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с их организацией. "Сегодня переговоров, скорее всего, не будет, возможны завтра", - сказал собеседник агентства.

Украина готова говорить о прекращении огня

Президент УкраиныВладимир Зеленский отправил в Стамбул на переговоры делегацию во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым. Ранее он сообщал, что в составе делегации в Турцию прибыли также глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и представители всех разведок.
По словам Зеленского, основная цель переговоровв Стамбуле - прекращение огня, для обсуждения которого у украинской делегации есть мандат. Группа переговорщиков будет в Турции и 16 мая, чтобы в том числе встретиться с представителями США, добавил он.

 РФ хочет "продолжения прерванного в 2022 году мирного процесса"

Делегацию РФ в Стамбуле возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В ее составе - ни одного министра, в том числе ни главы МИД РФ Сергея Лаврова, ни главы Минобороны РФ Андрея Белоусова. Вместо них Кремль отрядил на переговоры заместителя Лаврова - Михаила Галузина, заместителя Белоусова - Александра Фомина и начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игоря Костюкова. Таким образом речь идет лишь о "техэшелоне" экспертов.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что задача России на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле - выйти рано или поздно "на долгосрочный мир, устранив базовые первопричины конфликта". В заявлении для прессы, озвученном в Стамбуле в четверг, 15 мая, Мединский подчеркнул, что делегация России "настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения".

Он отметил, что российская делегация рассматривает нынешние переговоры в Стамбуле как "продолжение прерванного в 2022 году мирного процесса, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад". "Наша официальные делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров", - утверждал Мединский.

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