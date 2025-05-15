Зеленский направил украинскую делегацию в Стамбул на переговоры

В российскую делегацию, помимо Владимира Мединского, входит замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба российских войск глава ГРУ адмирал Игорь Костюков, замминистр обороны Александр Фомин и четыре эксперта из Минобороны, МИД, ГРУ и администрации президента.

Зеленский назвал такой состав делегации «бутафорским» и подчеркнул, что его официально не уведомили, кто будет представлять Россию на переговорах.

При этом не только состав украинской делегации был озвучен лишь во второй половине дня, но и сам факт их поездки был подтвержден только ближе к вечеру.

Источник агентства Reuters в украинских дипломатических кругах пояснил, что Киев рассматривал возможность отправить в Стамбул кого-нибудь «соответствующего уровня».