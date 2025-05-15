Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 15. Мая Завтра: Airita, Arita, Sofija, Taiga
Доступность

Зеленский направил украинскую делегацию в Стамбул на переговоры

© BBC 15 мая, 2025 17:27

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский направил на прямые переговоры между представителями России и Украины — первые с весны 2022 года — делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Россию на переговорах представляет делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским.

В российскую делегацию, помимо Владимира Мединского, входит замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба российских войск глава ГРУ адмирал Игорь Костюков, замминистр обороны Александр Фомин и четыре эксперта из Минобороны, МИД, ГРУ и администрации президента.

Зеленский назвал такой состав делегации «бутафорским» и подчеркнул, что его официально не уведомили, кто будет представлять Россию на переговорах.

При этом не только состав украинской делегации был озвучен лишь во второй половине дня, но и сам факт их поездки был подтвержден только ближе к вечеру.

Источник агентства Reuters в украинских дипломатических кругах пояснил, что Киев рассматривал возможность отправить в Стамбул кого-нибудь «соответствующего уровня».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не исключено, что airBaltic придется искать дополнительные средства у государства: Яковлев

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

В случае негативного развития событий во второй половине этого года, например, в случае роста цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic может потребоваться привлечение дополнительных средств от акционеров. Об этом в четверг в беседе с журналистами по итогам финансовых результатов первого квартала сообщил финансовый директор компании Витолдс Яковлев.

В случае негативного развития событий во второй половине этого года, например, в случае роста цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic может потребоваться привлечение дополнительных средств от акционеров. Об этом в четверг в беседе с журналистами по итогам финансовых результатов первого квартала сообщил финансовый директор компании Витолдс Яковлев.

Читать
Загрузка

Убытки на десятки миллионов евро: итоги работы airBaltic за первые три месяца в этом году

Бизнес 18:37

Бизнес 0 комментариев

Латвийская государственная авиакомпания airBaltic в первом квартале 2025 года работала с убытками в размере 29,348 млн евро, свидетельствуют обнародованные данные компании. Оборот концерна airBaltic за первый квартал практически не изменился и составил 132,719 млн евро.

Латвийская государственная авиакомпания airBaltic в первом квартале 2025 года работала с убытками в размере 29,348 млн евро, свидетельствуют обнародованные данные компании. Оборот концерна airBaltic за первый квартал практически не изменился и составил 132,719 млн евро.

Читать

Спасла погода: подробности аварии в Бабите, с влетевшим на детскую площадку автомобилем

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Вчера в Бабите автомобиль въехал прямо на детскую площадку и застрял в веревках конструкции для лазания. Никто из детей, да и взрослых чудом не пострадал - ведь лил дождь и на площадке никого не было. Пострадал лишь автомобиль и повреждена новая игровая зона, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Вчера в Бабите автомобиль въехал прямо на детскую площадку и застрял в веревках конструкции для лазания. Никто из детей, да и взрослых чудом не пострадал - ведь лил дождь и на площадке никого не было. Пострадал лишь автомобиль и повреждена новая игровая зона, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Каменный мост и кольцевая Славу: определены самые опасные дороги в Риге

Важно 18:16

Важно 0 комментариев

Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

Читать

Избитая подруга Зейзы — не первая его жертва: в прошлый раз дело закончилось мелким штрафом

ЧП и криминал 18:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

ЕС готовит новые пошлины на продукцию из России и Белоруссии

Мир 17:55

Мир 0 комментариев

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Читать

Целый корпус больницы Страдыня, возможно, придется снести. Плесень в подвале оказалась неистребимой

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Читать