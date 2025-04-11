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Почти 10 тысяч пенсионеров все еще ждут пенсию из России. МИД уверяет, что санкции тут ни при чем

Редакция PRESS 11 апреля, 2025 08:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Не существует никаких практических препятствий, которые мешали бы российской стороне перевести в Латвию финансирование, предназначенное для выплаты пенсий и пособий, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии. Как отмечает МИД, российская сторона знает, что эти переводы не подпадают под действие санкций.

Министерство сообщает, что 9 апреля из России поступило 21 369,36 евро. С одной стороны, это ясно доказывает, что практических препятствий для перевода средств нет, но с другой — вызывает вопросы относительно исполнения обязательств российской стороны, поскольку, по данным Государственного агентства социального страхования (VSAA) за четвёртый квартал 2024 года, сумма перевода должна составлять около 3,5 миллионов евро.

МИД напоминает, что, согласно имеющейся у латвийской стороны информации, в настоящее время в Латвии пенсий из России ожидают около 9700 пенсионеров. МИД обращает внимание на то, что Россия не предоставила обновлённые списки получателей пенсий и не объяснила размер и распределение переведённой суммы.

Латвия ожидает разъяснений от России, а также полного перевода всей суммы обязательств, чтобы можно было выплатить российские пенсии и пособия за первый квартал этого года проживающим в Латвии пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения.

Министерство подчёркивает, что Латвия со своей стороны полностью выполнила все договорные обязательства. Согласно данным VSAA, 25 февраля 2025 года Латвия осуществила перевод финансирования в Пенсионный и социально-страховой фонд России для обеспечения выплаты пенсий латвийским пенсионерам, проживающим в России.

Как ранее сообщало агентство LETA, выплата российских пенсий за январь, февраль и март этого года не была возможна, так как финансирование из Пенсионного и социально-страхового фонда России не поступило.

Как ранее сообщали в VSAA, агентство выплачивает российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым они назначены в соответствии с договором между двумя странами о сотрудничестве в сфере социального обеспечения.

Договор действует с 19 января 2011 года и предусматривает обязательство России осуществлять выплату назначенных ею пенсий и пособий во втором месяце каждого квартала, перечисляя для этого финансовые средства в Государственную кассу Латвии.

Поскольку в настоящее время из России не поступили списки получателей выплат, нельзя назвать точное количество пенсионеров, которых затронула данная ситуация, сообщили в агентстве LETA в VSAA. Однако в последнем квартале прошлого года число получателей российских пенсий в Латвии составляло 9700 человек.

В 2023 году, когда возникла аналогичная ситуация, из России были получены списки получателей пенсий, но задерживался перевод необходимых для их выплаты средств.

В случаях, когда задержка выплаты российских пенсий создала получателям трудности с оплатой неотложных повседневных нужд, Министерство благосостояния Латвии призывает обращаться за помощью в социальные службы своих самоуправлений.

Ранее агентство LETA уже сообщало, что аналогичная ситуация по той же причине возникла и в 2023 году. Тогда выплаты пенсий задержались на две недели. Российская сторона тогда утверждала, что перевод средств был осуществлён, но деньги так и не поступили в VSAA. После этого было принято решение о повторном переводе.

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