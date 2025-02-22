«Перезагрузка через гламур»: куда направились министры после заявления Силини об отставке 3 министров

Об этом Эвика Силиня заявила 21 февраля на пресс-конференции. А вот что было дальше, заснял очевидец Гундарс Аболиньш и выложил в соцсеть.

Он пишет: "Похоже, перезагрузка правительства происходит на премьере оперы "Саломея", учитывая число представленных министров. Перезагрузка через шампанское и гламур. Привычный порядок вещей..."

А вот что думают по этому поводу комментаторы:

- Рекомендуете закрыть театр оперы и балета, потому что соседняя страна воюет, или достаточно, если по вашему вкусу будут сортировать публику? Открою маленький секрет: люди искусства тоже хотят чувствовать, что у руководителей государства есть интерес к их работе.

- Пир во время чумы.

- "Перезагрузка в опере" звучит значительнее, чем "выборы в зоопарке".

- Чакша тоже должна была там быть?

- До этой банды уродов-неокоммунистов не дошло, что происходит в мире.