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«Перезагрузка через гламур»: куда направились министры после заявления Силини об отставке 3 министров

Редакция PRESS 22 февраля, 2025 09:22

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Уже сообщалось, что премьер Эвика Силиня потребовала в пятницу отставки глав трех министерств - министра Каспарса Бришкенса, министра образования Анды Чакши и министра благосостояния Улдиса Аугулиса.

Об этом Эвика Силиня заявила 21 февраля на пресс-конференции. А вот что было дальше, заснял очевидец Гундарс Аболиньш и выложил в соцсеть.

Он пишет: "Похоже, перезагрузка правительства происходит на премьере оперы "Саломея", учитывая число представленных министров. Перезагрузка через шампанское и гламур. Привычный порядок вещей..."

А вот что думают по этому поводу комментаторы:

- Рекомендуете закрыть театр оперы и балета, потому что соседняя страна воюет, или достаточно, если по вашему вкусу будут сортировать публику? Открою маленький секрет: люди искусства тоже хотят чувствовать, что у руководителей государства есть интерес к их работе.

- Пир во время чумы.

- "Перезагрузка в опере" звучит значительнее, чем "выборы в зоопарке".

- Чакша тоже должна была там быть?

- До этой банды уродов-неокоммунистов не дошло, что происходит в мире.

 

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