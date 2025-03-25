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Переход на летнее время не за горами: когда всей стране предстоит передвинуть стрелки часов?

© LETA 25 марта, 2025 17:53

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 В 3 часа в ночь на воскресенье, 30 марта, в Латвии произойдет переход на летнее время с поворотом стрелок часов на один час вперед.

Смена времени происходит по причине того, что на уровне Европейского союза (ЕС) общего соглашения о новых условиях относительно смены времени два раза в год еще не достигнуто. Сейчас по-прежнему действует утвержденный ранее порядок: летнее время в Латвии действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября. Таким образом, летнее время в этом году будет действовать до 26 октября.

Летнее время в Латвии впервые было введено в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Европе встал вопрос о необходимости пересмотра нынешнего порядка перевода часов. Поэтому Европейская комиссия провела опрос жителей стран ЕС, в котором большинство жителей выразили мнение, что существующий порядок следует отменить.

Еврокомиссия ознакомила страны ЕС с проектом новой директивы, предложив прекратить сезонную смену времени на всей территории ЕС. Однако, поскольку странам-участницам потребовалось дополнительное время для национальных консультаций и выяснения желаний населения, на уровне ЕС единого соглашения о новых условий относительно смены времени два раза в год еще не достигнуто.

Правительство Латвии решило, что Латвия в целом поддерживает отказ от сезонной смены времени.

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