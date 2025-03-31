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Пенсионные деньги уходят из Латвии: куда и сколько

© LETA 31 марта, 2025 15:07

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В пенсионных фондах Латвии накоплено почти десять миллиардов евро. Эти деньги поступают из так называемых второго и третьего пенсионных уровней, которые представляют собой личные сбережения людей, управляемые финансовыми учреждениями от имени государства. Из этой суммы в Латвии остается менее десятой части, остальное инвестируется за рубежом.

Одна из ассоциаций финансовой отрасли призвала изменить ситуацию. В настоящее время Сейм рассматривает закон о государственных фондированных пенсиях, который предусматривает снижение комиссий, взимаемых управляющими пенсионными фондами.

При рассмотрении закона возник еще один вопрос. Какая часть вложенных туда средств инвестируется в Латвии?

С 2007 года, когда около 60% пенсионных инвестиций оставалось в Латвии, ситуация существенно изменилась. В последние годы этот показатель опустился ниже отметки в 10%. В 2023 году на Латвию пришлось всего 8% всех инвестиций пенсионных фондов.

Вот еще одна интересная тенденция: общий объем вложений за эти годы значительно увеличился. Между тем инвестиции в Латвии фактически стагнируют и даже сокращаются. Что еще раз доказывает, что деньги пенсионных фондов утекают из Латвии.

Куда же они тогда деваются? Банк Латвии собрал данные именно по второму пенсионному уровню, который является обязательным и значительно превышает третий. Большую его часть составляют инвестиции в американский фондовый рынок. Затем мы инвестируем такую же долю, как и в Латвию, в другие страны Балтии, чуть больше пятой части - в другие страны Европейской экономической зоны. И лишь малая часть - Латвия.

В этом случае государство упускает большие деньги, которые можно было бы инвестировать в свою экономику, отмечает Латвийская ассоциация частного и венчурного капитала. По ее мнению, долю пенсионных инвестиций в Латвии следует увеличить до 20%.

Ассоциация не настаивает на том, чтобы данный показатель был установлен в качестве обязательного, а скорее как рекомендация.

"Эти 20-30% - это разумный средний показатель, тогда как, если посмотреть на это с другой стороны, 70-80% инвестируются за рубежом. Так что здесь есть эта диверсификация. Это не значит, что мы полностью оторваны от мира, связаны только с латвийской экономикой. Но все же есть значительная, существенная часть средств, которая идет в местную экономику. Рабочие места, производительность. Это работает для местного капитала, местных людей", - объясняет член правления Ассоциации частного и венчурного капитала Харийс Шварц.

(Lsm.lv)

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