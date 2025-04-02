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Почти все партии, получавшие средства из госбюджета, допустили нарушения закона: KNAB

Редакция PRESS 2 апреля, 2025 10:25

ЧП и криминал 0 комментариев

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) после проведенных проверок годовых отчетов и финансовой деятельности политических партий и их объединений за 2023 год установило, что почти все политические организации, получавшие средства из государственного бюджета, допустили нарушения Закона о финансировании политических организаций (партий). KNAB выявило у более чем половины этих политических сил серьезные нарушения в использовании государственного финансирования – незаконное расходование средств.

KNAB проверило годовые отчеты 60 политических организаций, включая соответствие использования государственного финансирования требованиям Закона о финансировании политических организаций (партий). В 2023 году 12 политическим организациям было выплачено 5 675 351,04 евро из государственного бюджета, и основную часть этих средств партии потратили на зарплаты сотрудников, аренду помещений и услуги, связанные с их содержанием.

При проверке расходования государственного финансирования KNAB обнаружило, что одна политическая партия превысила допустимый 60%-ный порог расходов на одну целевую группу на сумму почти 58 тысяч евро. Кроме того, три политические организации нарушили ограничения на выплату зарплат, превысив установленный лимит на покрытие зарплат госчиновников, что привело к перерасходу 40 250,57 евро из государственного бюджета.

Также зафиксированы четыре случая нецелевого использования бюджетных средств, например, на покупку алкогольных напитков, оплату штрафов и развлекательных мероприятий, что запрещено законом. В результате таких нарушений незаконно израсходовано в общей сложности 4 922,82 евро. По имеющейся у KNAB информации, часть неправомерно использованных средств уже возвращена в государственный бюджет.

Кроме того, в ходе проверки годовых отчетов KNAB установило, что треть политических организаций, не получающих государственное финансирование, допустили различные нарушения в регулировании финансирования политических партий. Шесть политических организаций не соблюли порядок подачи информации о полученных пожертвованиях, не задекларировав в общей сложности 8 302,86 евро. Также в пяти случаях были нарушены правила расчетов за приобретенные товары и услуги на сумму 4 174,45 евро.

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