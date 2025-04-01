Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня

Вооруженные силы КНР заявили о проведении крупномасштабных учений вокруг Тайваня. Китайские сухопутные войска, флот, авиация и ракетные подразделения приближаются к острову "с нескольких направлений", заявил во вторник,1 апреля, представитель армии Китая.

По его словам, в ходе маневров будут отрабатываться "нападение на морские и наземные цели" и "блокада важнейших районов и морских путей". Китайские военные должны осуществить "приближение" к Тайваню с "нескольких направлений" на военных кораблях и истребителях.

В Пекине также назвали учения "законной и необходимой мерой для защиты суверенитета и национального единства Китая", а также "серьезным предупреждением и мощным сдерживающим фактором" властям Тайваня. На распространенном китайским военным командованием графике президент Тайваня Лай Циндэ назван "паразитом" и изображен в виде насекомого над горящим островом.