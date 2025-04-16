Пасхальные бои на яичном рынке

По словам представителей отрасли, из общего объема импорта украинских яиц в Европу около 30% оказывается в странах Балтии, в том числе 10% - в Латвии. В некоторых городах, например, в Лиепае, местных яиц в магазинах было даже не купить, заметил председатель правления "Alūksnes putnu ferma" Херманис Довгийс.

"Не думаю, что украинские яйца полностью вытеснят местную продукцию, но их объемы значительны, и влияние на рынок ощущается. В нашем регионе покупательная способность относительно низкая. В Скандинавии, например, нет спроса даже на латвийские яйца, не говоря уже о яйцах из стран, не входящих в ЕС, где действуют более низкие стандарты качества и содержания птиц. С одной стороны, это хорошо, что продукт становится более доступным для широкого круга потребителей, но в результате страдают местные производители", - говорит директор по коммуникации и развитию "Balticovo" Томс Аушкапс.

"Разумеется, поддержка Украины очень важна, но она не должна осуществляться за счет одной отрасли. Я сочувствую нашим украинским коллегам, но мы должны помнить, что Европа в целом самодостаточна, и такая конкуренция может стать нездоровой", - добавляет руководитель "Alūksnes putnu ferma".