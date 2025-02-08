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Отключение от российской электросети прошло успешно (2)

© LETA 8 февраля, 2025 09:20

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Об этом свидетельствует информация на сайте АО Augstsprieguma tīkls.

Отключение не вызвало проблем в латвийских электросетях. По информации предприятия Sadales tīkls на карте отключений электричества, в настоящее время электроэнергия не поставляется всего одному клиенту на хуторе "Радзес" в Айзкраукльском крае.

В воскресенье страны Балтии подключатся к единой европейской электросети.

Техническое задение по переключению выполнили операторы электросистемы стран Балтии - Augstsprieguma tīkls в Латвии, Litgrid в Литве и Elering в Эстонии.

В сети стран Балтии у Латвии с Россией было одно соединение электросети, у Эстонии - три, у Литвы - два. Кроме этого, у Литвы было три соединения с Белоруссией.

Отключение началось с юга: сначала Литва отключилась от России и Белоруссии, затем от российской сети отсоединилась Латвия, а следом за ней - Эстония.

До воскресенья, 9 февраля, страны Балтии будут работать в изолированной системе электроэнергии и будут проводить тестирование изолированной работы системы электропередачи. 9 февраля страны Балтии через соединение Литвы с Польшей подключатся к единой электросети континентальной Европы.

Как сообщает Министерство климата и энергетики, такое тестирование не является чем-то чрезвычайным, оно проводилось и ранее.

Процесс синхронизации с континентальной Европой планируется завершить 9 февраля около 14:00.

Ради безопасности и укрепления стабильности инфраструктуры в переходный период Латвия осуществляет усиленный надзор за энергетической инфраструктурой стран Балтии. Национальные вооруженные силы оказывают поддержку Госполиции и держателям объектов критической инфраструктуры по обеспечению мер безопасности.

В министерстве заявляют, что мощностей системы подачи природного газа достаточно, чтобы покрыть повышенный спрос на газ. Страны Балтии обладают достаточной местной мощностью для выработки электроэнергии, а также другими внешними соединениями, в частности, Estlink-1, NordBalt, LitPolink. Прогноз подтверждает, что мощностей достаточно и в Латвии, и во всех странах Балтии. Повреждение Estlink-2, которое имело место 25 декабря 2024 года, не создает риска для надежности энергоснабжения.
 

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