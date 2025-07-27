«Она спрашивала, есть ли у нас родители»: жительница Валмиеры предупреждает мам — будьте бдительны!

Инесе пишет: "Женщина была дружелюбной, пыталась войти в доверие к дочерям, в разговоре приводила факты вроде бы о себе и своих детях. Вопросы к дочерям не были связаны с Монтессори, а были о том, что дети планируют делать, чем они занимаются повседневно, есть ли у них родители". Были и другие вопросы, касающиеся частной жизни.

Незнакомая женщина сопровождала девочек по пути в кинотеатр, то есть прошла с ними довольно большое расстояние. В кинотеатре она купила им попкорн.

"Я не знаю и даже не хочу думать о том, как могли бы развиваться дальнейшие действия, если бы девочки не остались на киносеанс", - тревожится Инесе.

Вечером она обсудила с дочерьми это странное происшествие - почему они вступили в разговор с посторонней женщиной, взяли у нее попкорн? Старшая дочь ответила, что "она не хотела быть невежливой или грубой".

"О таких ситуациях говорится, рассказывается, а в реальности "инстинкт самосохранения" не срабатывает, когда к тебе обращается "приятная" женщина. Учите своих детей быть смелыми и отказываться разговаривать с незнакомыми людьми. Будьте внимательны и осторожны и в будни, и во время праздника города Валмиера!" - предупреждает Инесе.

Комментаторы, с одной стороны, советуют ей обратиться в полицию, с другой - заявляют, что в полиции ее "пошлют подальше", поскольку никакой закон нарушен не был. Как пишет сама Инесе в комментариях, "полиция ничего, потому что 24 часа спустя ничего не делают, слишком поздно. Ни с кем ничего не случилось".

Среди откликнувшихся на пост есть и те, чьи дети оказывались в подобных ситуациях:

- С месяц назад к пасынку на автовокзале привязалась тетка. Надо, мол, заполнить анкеты об ожирении у детей. Что ест, сколько ест, где живет - в доме или в квартире. Я выхожу из здания вокзала с билетами, пасынок говорит - о, мама идет. Женщина бегом оттуда, мне мальчик только потом рассказал, чего она хотела.

- Это как вчера около музея? Мы тоже вчера со своими 14-летними дочерьми были около Валмиерского музея, в нашем присутствии обратились к девочкам с оговоркой, что проводит опрос, что она студентка, будет учителем по технологии, упорно пыталась одну из девочек уболтать идти с ней в музей, на выставку, мы отказали, хотя женщина была весьма настойчива.