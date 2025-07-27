Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 27. Июля Завтра: Dita, Marta
Доступность

«Она спрашивала, есть ли у нас родители»: жительница Валмиеры предупреждает мам — будьте бдительны!

Редакция PRESS 27 июля, 2025 12:12

Важно 0 комментариев

В "Фейсбуке" Инесе опубликовала пост, в котором рассказала о странном происшествии с ее дочерьми. К девочкам на улице обратилась незнакомая женщина, сказав, что целую группу людей привезли на автобусе из Лиепаи, чтобы анкетировать детей в возрасте до 15 лет. Якобы это как-то связано с педагогической методикой Монтессори.

Инесе пишет: "Женщина была дружелюбной, пыталась войти в доверие к дочерям, в разговоре приводила факты вроде бы о себе и своих детях. Вопросы к дочерям не были связаны с Монтессори, а были о том, что дети планируют делать, чем они занимаются повседневно, есть ли у них родители".  Были и другие вопросы, касающиеся частной жизни.

Незнакомая женщина сопровождала девочек по пути в кинотеатр, то есть прошла с ними довольно большое расстояние. В кинотеатре она купила им попкорн.

"Я не знаю и даже не хочу думать о том, как могли бы развиваться дальнейшие действия, если бы девочки не остались на киносеанс", - тревожится Инесе.

Вечером она обсудила с дочерьми это странное происшествие - почему они вступили в разговор с посторонней женщиной, взяли у нее попкорн? Старшая дочь ответила, что "она не хотела быть невежливой или грубой". 

"О таких ситуациях говорится, рассказывается, а в реальности "инстинкт самосохранения" не срабатывает, когда к тебе обращается "приятная" женщина. Учите своих детей быть смелыми и отказываться разговаривать с незнакомыми людьми. Будьте внимательны и осторожны и в будни, и во время праздника города Валмиера!" - предупреждает Инесе.

Комментаторы, с одной стороны, советуют ей обратиться в полицию, с другой - заявляют, что в полиции ее "пошлют подальше", поскольку никакой закон нарушен не был. Как пишет сама Инесе в комментариях, "полиция ничего, потому что 24 часа спустя ничего не делают, слишком поздно. Ни с кем ничего не случилось".

Среди откликнувшихся на пост есть и те, чьи дети оказывались в подобных ситуациях:

- С месяц назад к пасынку на автовокзале привязалась тетка. Надо, мол, заполнить анкеты об ожирении у детей. Что ест, сколько ест, где живет - в доме или в квартире. Я выхожу из здания вокзала с билетами, пасынок говорит - о, мама идет. Женщина бегом оттуда, мне мальчик только потом рассказал, чего она хотела.

- Это как вчера около музея? Мы тоже вчера со своими 14-летними дочерьми были около Валмиерского музея, в нашем присутствии обратились к девочкам с оговоркой, что проводит опрос, что она студентка, будет учителем по технологии, упорно пыталась одну из девочек уболтать идти с ней в музей, на выставку, мы отказали, хотя женщина была весьма настойчива. 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:10 27.07.2025
Латвия: не ходите, люди, в Балви вы гулять…
Sfera.lv 3 часа назад
Литва: все на борьбу с коррупцией
Sfera.lv 6 часов назад
Латвийцы всё чаще попадают за решётку за перевозку мигрантов
Bitnews.lv 1 день назад
Польша: защита моря — это стратегия
Sfera.lv 1 день назад
Эстония: РЭБ всё ближе и ближе…
Sfera.lv 1 день назад
Эстония: пчёлок жалко…
Sfera.lv 1 день назад
Вице-мэр Олайне подал в отставку на фоне скандала с образованием
Bitnews.lv 1 день назад
Грибной бум в Латвии: ранние лисички, майские боровики и зашкаливающие цены
Bitnews.lv 2 дня назад

Снова жёлтое предупреждение: на востоке Латвии в ближайшие часы ожидается гроза

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии извещает о сильных ливнях и грозах в восточных районах Латвии в ближайшие часы.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии извещает о сильных ливнях и грозах в восточных районах Латвии в ближайшие часы.

Читать
Загрузка

Широко жил: у экс-мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости, включая 322 квартиры

Важно 14:32

Важно 0 комментариев

Ленинский районный суд Владивостока постановил изъять в пользу государства 821 объект недвижимости и 590 млн рублей (6,34 млн. долларов), принадлежавших семье бывшего мэра города Владимира Николаева, пишет "Фонтанка".

Ленинский районный суд Владивостока постановил изъять в пользу государства 821 объект недвижимости и 590 млн рублей (6,34 млн. долларов), принадлежавших семье бывшего мэра города Владимира Николаева, пишет "Фонтанка".

Читать

Матерился в зале суда и плюнул в прокурора: обвиняемого в убийстве Бункуса будут судить ещё и за это

Важно 13:55

Важно 0 комментариев

Рассмотрение уголовного дела, по которому Виктору Кривошею, обвиняемому по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, инкриминируют хулиганство в зале суда, Рижский городской суд планирует начать 22 сентября в 13:30, как выяснило в суде агентство LETA. 

Рассмотрение уголовного дела, по которому Виктору Кривошею, обвиняемому по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, инкриминируют хулиганство в зале суда, Рижский городской суд планирует начать 22 сентября в 13:30, как выяснило в суде агентство LETA. 

Читать

«Отказ от иммиграции — путь к ликвидации государства»: экономист

Важно 13:12

Важно 0 комментариев

Недавнее высказывание специалиста по демографии Илмарса Межса о том, что Латвия скатывается в яму, прокомментировал в соцсети "Х" экономист Петерис Страутиньш.

Недавнее высказывание специалиста по демографии Илмарса Межса о том, что Латвия скатывается в яму, прокомментировал в соцсети "Х" экономист Петерис Страутиньш.

Читать

Из-за бюрократического «футбола» с дороги целыми днями не убирают туши задавленных животных; чего ждут?

Важно 12:34

Важно 0 комментариев

Многим водителям наверняка приходилось видеть задавленных диких животных на обочинах дорог или даже на проезжей части. Увы, такие случаи нередки, особенно в последние годы, поскольку популяция зверей растет, а значит, и ДТП с их участием становится больше. Зритель 360 Ziņas прислал в редакцию видеоролик со сбитым лосем, добавив, что тушу не убирают уже давно. Кто же несет ответственность за то, чтобы сбитых животных убирали с дороги?

Многим водителям наверняка приходилось видеть задавленных диких животных на обочинах дорог или даже на проезжей части. Увы, такие случаи нередки, особенно в последние годы, поскольку популяция зверей растет, а значит, и ДТП с их участием становится больше. Зритель 360 Ziņas прислал в редакцию видеоролик со сбитым лосем, добавив, что тушу не убирают уже давно. Кто же несет ответственность за то, чтобы сбитых животных убирали с дороги?

Читать

Прокуратура 20 лет занималась бессмысленным делом? Директор музея «Евреи в Латвии» о процессе Цукурса

Важно 11:34

Важно 0 комментариев

Решение прокуратуры в 2006 году начать уголовный процесс о возможном участии латышского авиатора Герберта Цукурса в уничтожении еврейского гражданского населения было ошибочным, так как делом Цукурса должны заниматься историки, сказал агентству LETA директор музея "Евреи в Латвии" Илья Ленский.

Решение прокуратуры в 2006 году начать уголовный процесс о возможном участии латышского авиатора Герберта Цукурса в уничтожении еврейского гражданского населения было ошибочным, так как делом Цукурса должны заниматься историки, сказал агентству LETA директор музея "Евреи в Латвии" Илья Ленский.

Читать