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Она сама? В рижском микрорайоне Скансте из машины спасли собаку

Редакция PRESS 24 июля, 2025 15:46

ЧП и криминал 0 комментариев

Rīgas pašvaldības policija

Вечером 21 июля на пульт дежурного Рижской муниципальной полиции (РМП) поступил сигнал о том, что в районе Скансте припаркован автомобиль BMW, в котором длительное время на жаре находится собака, сообщают стражи правопорядка на своей странице в Facebook.

По указанному адресу был направлен ближайший экипаж Центрального управления РМП.
В Скансте полицейских встретил заявитель, который сообщил, что собака находится в машине как минимум час, в то время, когда воздух нагрелся уже до +24 градусов.

О ситуации проинфомировали дежурных РМП, которые попытались связаться с владельцами автомобиля. Параллельно с этим полицейские проверили машину и установили, что двери открыты, поэтому собаке незамедлительно обеспечили доступ к свежему воздуху.

Вскоре на место происшествия прибыл владелец автомобиля. Мужчина рассказал, что собака находилась на попечении двух человек, и ей нравится ездить в машине. Так случилось и на этот раз: собака тихонько запрыгнула в машину и спряталась в багажнике. В спешке владелец не заметил ее и оставил в машине.
Учитывая, что собака длительное время находилась в беспомощном состоянии и не получала питьевую воду и корм, было принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении. За такое правонарушение физическому лицу может быть назначен штраф в размере от 100 до 2000 евро.

Проверяя данные микрочипа, сотрудники правоохранительных органов установили, что владелец собаки в течение определенного срока не вносил плату за содержание питомца, как того требуют обязательные правила Рижской думы.

Полиция напоминает, что ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять животное без присмотра в автомобиле, особенно в жаркую погоду, так как это может подвергнуть опасности его жизнь и здоровье.

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