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Оборонный сектор Латвии должен быть готов к любому сценарию: Ринкевич

Редакция PRESS 7 апреля, 2025 12:20

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Оборонный сектор Латвии должен быть готов к любому сценарию - от новых гибридных атак до традиционных военных нападений, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью агентству ЛЕТА.

Президент подчеркнул, что Латвия должна выполнить определенные задачи, чтобы подготовиться к различным событиям - от увеличения численности Национальных вооруженных сил, укрепления восточной границы и увеличения расходов на оборону до формирования более широкого регионального сотрудничества в сфере обороны.

Ринкевич отметил, что сигналом такого сотрудничества уже является способность стран Балтии, Польши, а также Финляндии координировать свои действия по вопросу о выходе из Оттавской конвенции. Важно также, что Латвия пытается координировать общую военную тактику и стратегию в более широком направлении - развитии экспедиционных сил стран Балтии и Северной Европы.

"Мы слышим много разных мнений и заявлений, и есть эксперты, которые говорят, что это последнее мирное лето... Я уверен, что это не последнее мирное лето. Если мы будем сами готовы, готовы будут и другие, и нам нельзя расслабляться", - сказал президент.

По словам Ринкевича, в этом смысле предстоящий саммит НАТО в Гааге будет иметь решающее значение и, если он пройдет неудачно, это может быть воспринято как признак слабости всего альянса. Президент отметил, что США всеми возможными способами - начиная с президента Дональда Трампа до его советников и министров - подтверждают свою заинтересованность в том, чтобы быть сильным членом альянса, а также нерушимость 5-й статьи НАТО, но в то же время ясно заявляют, что Европа должна больше вкладывать в оборону.

Президент отметил, что на встрече министров иностранных дел НАТО госсекретарь США Марко Рубио говорил о финансировании обороны в размере 5% от валового внутреннего продукта (ВВП), но он не уверен, что вопрос об увеличении расходов на оборону до такого уровня будет обсуждаться в Гааге. Президент считает, что у стран альянса нет готовности к этому, однако важно показать, что они готовы увеличить расходы до 3-3,5% от ВВП.

"Это будет четким сигналом, что альянс силен, и тогда Россия не будет рисковать", - сказал Ринкевич, добавив, что, если саммит в Гааге закончится спорами и отсутствием решений, это будет очень плохой новостью. "Поэтому одна из наших главных задач - убедить союзников и личным примером, и дипломатическим путем, что в случае Латвии 5% от ВВП, а в случае других стран - ясное и значительное увеличение расходов на оборону и реальных возможностей, это то, что нас защитит", - сказал президент.

По словам Ринкевича, обеспокоенность вызывает и то, что в дискуссиях об увеличении расходов на оборону наблюдается большой разброс - есть страны НАТО, которые до сих пор не достигли 2% от ВВП, и они весьма скептически относятся к тому, смогут ли выделить на оборону 3% от ВВП.

"Поэтому к любому предупреждению нужно относиться серьезно, но мы также не должны воспринимать любое предупреждение или любую дискуссию с чувством обреченности. Мы сохраняем спокойствие и мобилизуемся", - сказал президент.

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