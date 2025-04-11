Для Университета Страдыня построят спортклуб за 8, 6 млн евро



На сайте университета сообщается, что общая площадь многофункционального спортивного центра составит 3 627 квадратных метров, что включает в себя спортивный зал, тренировочные, гимнастические и тренажерные залы, а также до 210 зрительских мест.

Как сообщили в университете, планируется расширить спортивную инфраструктуру для удовлетворения потребностей студентов, сотрудников и научных сотрудников RSU, а также предоставить новые возможности профессиональным спортсменам и приверженцам активного образа жизни.

Новый проект обещает сохранить ряд исторических деталей, включая оригинальную кирпичную кладку и декоративные карнизы.

Разработку проекта обеспечило SIA «Būvdizains», строительные работы и авторский надзор осуществляет SIA «Selva būve», а строительный надзор — SIA «BLV Advisory Group».

Проект будет реализован за счет средств, заработанных RSU. В свою очередь, помещения и оборудование для учебных целей будут приобретены при поддержке Фонда восстановления Европейского Союза.

Церемония закладки первого камня в строительство спортивного комплекса состоится на следующей неделе, 16 апреля.