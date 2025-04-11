На телебашне в Вильнюсе откроется смотровая площадка со стеклянным полом

"Самая высокая постройка в Литве – вильнюсская телебашня – хранит значительную часть нашей истории. Хочется, чтобы этот эксклюзивный объект именно так свидетельствовал о Литве и свободе – смело и амбициозно. Радует, что телебашня живая и интересная, а главное – она идет в ногу со временем, привлекая и местных жителей и туристов", – сказал вице-министр транспорта Юрас Таминскас.

Новая площадка находится на высоте 160 м под "тарелкой" телебашни, пишет портал madeinvilnius.lt. "Ее особенность – стеклянный пол – который создает ощущение хождения по воздуху, поэтому и выбрано название "360 в воздухе" (360 ore)", – сказала представитель телебашни Жанета Березноене.

Жители Вильнюса и других городов активно участвовали в выборе этого названия, проголосовав на сайте Вильнюсского самоуправления. Всего свое мнение высказали почти полторы тысячи участников анкетирования.

"Мы благодарим всех, кто принимал участие в выборе названия, а также Вильнюсское городское самоуправление, которое его организовало. Смотровая площадка "360 ore" дополнит спектр высотных развлечений, предоставляемых Телебашней, подарив нашим посетителям новые, а для многих и экстремальные впечатления". "Мы приглашаем их испытать себя на самой высокой в ​​стране игровой площадке со стеклянным полом", — говорит Березноене.

Прогулка по стеклянному полу обойдется в 31 евро. В стоимость включено: 15 евро за развлечение + 16 евро за подъемник.