Министр подчеркнул, что НДС - единственный налог, сразу же дающий осязаемый прибыток в размере свыше 100 миллионов евро.

Политик сообщил, что "базовая пенсия" станет дополнительной поддержкой для пенсионеров от Минблага за трудовой стаж, накопленный после 1996 года. Как пояснил Узулниекс, до сих пор доплаты за трудовой стаж были "растянуты" по нескольким периодам, а в 2029 году они сравняются у всех пенсионеров.

"Это год, когда мы можем начинать думать о доплатах с 1996 по 2029 год", - сказал министр.

Он информировал, что в Минблаге рассматриваются несколько вариантов. Один из них - удвоить коэффициент до 1996 года или применить к нему другую сумму. Второй - установить определенную сумму за каждый год, отработанный после 1996-го.

Узулниекс заметил, что в соседних странах этот замысел уже осуществили. В Эстонии благодаря этому пенсионеры получили дополнительных 300 евро, в Литве - около 200.

Министр согласился, что необходимые расчетные суммы для введения базовых пенсий весьма велики, поэтому предполагается сформировать своего рода "лестницу": в первые годы доплаты получат только пенсионеры в возрасте от 80 лет и более либо 85 лет и более - в зависимости от финансовых возможностей.

Узулниекс обратил внимание на то, что для введения базовых пенсий еще есть время, так как это нельзя сделать раньше 2029 года. Одновременно нужно понять, какова точная сумма необходима для этой цели и какие средства на это можно выделить.

Комментируя заявления экспертов о том, что базовая пенсия ничем не поможет пенсионерам с маленьким трудовым стажем, Узулниекс предложил подумать, почему у них стаж такой маленький.

Крупнейшие организации пенсионеров также подняли вопрос о том, почему те, кто проработал 20 и более лет, должны страдать из-за тех, кто, возможно, работал в теневой экономике.

"Если трудовой стаж не достиг 20 лет, придется жить на минимальную пенсию и обращаться за социальной помощью", - сказал министр.

Наряду с этим он также информировал, что с нынешнего года повышен уровень минимальной пенсии и минимальный уровень статуса малообеспеченного примерно на 30% по сравнению с предыдущим.

С нынешнего года необлагаемый минимум доходов для пенсионеров составляет 1000 евро. Если пенсионер работает, необлагаемый минимум делится пополам - 500 евро работнику и 500 евро работодателю. Кроме того, с 1 октября нынешнего года пенсии индексируются в полном объеме примерно до 1500 евро, так что 98% пенсий индексируются полностью, заявил политик.