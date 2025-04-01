Богаче Путина? Обнародован доход семьи Зеленского

Суммарные доходы семьи президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составили 15 286 193 гривны (около 340 тысяч евро), сообщается на сайте офиса президента (ОП) Украины вечером в воскресенье, 30 марта. Согласно обнародованной на информации из налоговой декларации, более половины из приведенной суммы - более 8,5 миллионов гривен - семья Зеленского получила за счет погашения облигаций государственного займа.

Остальная сумма складывается из зарплаты президента, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. "Остаток денежных средств семьи главы государства на конец 2024 года значительно не изменился. Других существенных изменений по активам, недвижимого имущества, транспортных средств в семье президента Украины в прошлом году не произошло", - говорится в сообщении.

В 2023 году доходы семьи Зеленского составили порядка 12,4 миллиона гривен. Годовой прирост в почти 3 млн грн произошел ввиду "возобновления поступления арендных платежей в полном объеме", уточняют в ОП.

Focus: Шольц зарабатывал в 2024 году 22 тыс. евро в месяц брутто

В ФРГ канцлер и чиновники получают не зарплату, а жалованье. Так, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) получает ежемесячное жалованье главы государства - 23003 евро, сообщало в ноябре 2024 года издание Focus. Жалованье исполняющего обязанности канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) - 22083 евро в месяц до налогов, однако его общий месячный доход вместе со всеми надбавками и доплатами, например, за депутатский мандат, составляет 32788 евро в месяц.

Список Forbes: Путин только в Топ-30

В октябре 2024 года журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых лидеров государств. По его данным, первое место занял премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг с зарплатой примерно 1,56 млн евро в год.

Второе и третье места заняли президент Швейцарии Виола Амхерд и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз с зарплатами 525 тысяч евро и 380 тысяч евро соответственно.

На тот момент президент США Джо Байден занимал четвертое место с 400 тысячами долларов зарплаты.

Российский президент Владимир Путин в том списке Forbes находился лишь на 28-м месте с зарплатой 10,2 млн рублей в год (110 тыс. евро в год или менее 10 тыс. евро в месяц).

В декларации, которую Путин подал в российский ЦИК перед выборами президента в 2024 году, говорилось, что за шесть лет с 2017 по 2022 год он получил доход 67,59 млн рублей, что включало зарплату, доход от вкладов в банках, доход от ценных бумаг, "военную и обычную пенсии" и средства от продажи имущества, напоминает Forbes.