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Будем резать вузы? Отсев студентов достигает 37 процентов в год!

© LETA 1 апреля, 2025 11:17

Новости Латвии 0 комментариев

За последнее десятилетие число местных студентов в Латвии значительно сократилось, тогда как количество иностранных студентов удвоилось. В то время как одни вузы рассматривают привлечение иностранных студентов как возможность создать международную академическую среду, другие используют это как источник прибыли, приглашая студентов из третьих стран, которые хотят попасть в ЕС.

Замначальника Государственной пограничной охраны Иварс Рускулис призывает уделять повышенное внимание учебным заведениям, привлекающим наибольшее количество иностранных студентов.

"Не хочу ни на кого клеветать, но чем больше студентов из третьих стран, тем выше риск нелегальной иммиграции. Ситуацию нужно оценивать уже на этапе отбора - каков уровень и насколько обеспечены финансами будущие студенты", - говорит представитель пограничной службы.

По данным Государственного агентства развития образования, средний показатель отсева иностранных студентов в Латвии в 2023/2024 году составил 37%, а в 2022/2023 году - 31%.

В связи с ситуацией в сфере безопасности и вопросами, которые возникают у общественности, ответственные учреждения больше не могут игнорировать проблемы с иностранными студентами.

Министерство образования и науки в сотрудничестве с 13 латвийскими вузами разработало план действий, чтобы улучшить процесс привлечения иностранных студентов и обеспечить более эффективный контроль, и вчера он был представлен СМИ.

В то же время представители вузов отмечают вклад иностранных студентов в экономику страны.

Профессор Латвийского университета Даунис Ауэрс, представляя исследование "Иностранные студенты в Латвии: источник роста?", сообщил, что вклад оценивается примерно в 385 млн евро в год, при этом привлечение иностранных студентов мотивирует вузы улучшать условия обучения, а латвийские студенты могут получать опыт международного общения.

В настоящее время в латвийских вузах учатся более 11 000 студентов из более чем 100 стран, в том числе 6946 граждан третьих стран.

Наиболее востребованными программами обучения среди иностранных студентов являются медицина, инженерное дело, информационные технологии и управление бизнесом.

(Latvijas Avīze)

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