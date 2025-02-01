Незадолго до задержания Лато Лапсе грозили «неприятностями» в случае непослушания — «Неаткарига»

Официально причиной задержания послужили "подозрения в нарушении запрета на размножение материалов уголовного дела, незаконных действиях с данными физического лица, легализации финансовых средств или иного имущества, полученного преступным путем, а также клевете".

Незадолго до задержания Лапса написал в соцсети "Х":

"Меня разыскал один человек из юридических кругов - лично мне не знакомый, но известный. Дескать, надо поговорить. Ну хорошо - со мной многие хотят поговорить. Это не был обычный разговор. Такой разговор со мной никто не осмеливался вести лет пять-шесть-семь. Человека прислали ко мне, скажем так, с коммерческим предложением, суть которого вкратце можно высказать парой фраз: "Ты мог бы не делать то-то и то-то, а если ты не сделаешь то-то и то-то, с тобой случится такое и сякое хорошее и не случится такого и сякого плохого. Если ты не прислушаешься к этому призыву, хорошего у тебя, конечно, не будет, зато плохого будет бесконечное множество". И еще чуть поконкретнее. Люди, приславшие этого человека, о которых достаточно ясно можно догадаться, знали, что я в эти дни сдаю в типографию третью книгу из знаменитого "Цикла о гиенах" - "Ментовский притон" (Mentu zaņķis), в которой будут обнародованы уже совсем жуткие и скандальные факты о той преступной сети, что правит бал в полиции, прокуратуре и судебной системе".

"Этот человек" уговаривал Лато Лапсу притормозить с изданием книги о "ментовском притоне" и издать книги о Японии и о латышских стрелках, обещая финансирование из Фонда культурного капитала и Фонда общественной интеграции. Он также намекал, что в случае непослушания может устроить так, что у Лапсы не будет ни времени, ни денег, а будет "один сплошной геморрой", и что бывшая начальница Службы госдоходов Иева Яунземе может отозвать иск о клевете против Лапсы, если он "будет себя хорошо вести".

Что грозит Лато Лапсе?

Судя по тому, в чем его подозревают, речь идет не о публицисте, а о матером уголовнике. Создается впечатление, что Госполиция свалила все в одну большую кучу - горох, капусту, простоквашу и самогон, чтобы целое выглядело максимально ужасающе. Разве что финансирования терроризма и осквернения трупа не хватает.

В странах Центральной Азии, Белоруссии и России распространенная практика - затыкание рта людям, критикующим власть, путем заведения на них дел о нарушениях и преступлениях, которых они не совершали, причем не связанных с их участием в публичных дискуссиях. Однако в ЕС действует директива 2024/1069 от 11 апреля 2024 года о защите от злоупотреблений властей. Она вступила в силу 7 мая прошлого года. 13-й пункт этой директивы гласит: "В здоровой и процветающей демократии люди должны иметь возможность активно участвовать в общественных дискуссиях без необоснованного вмешательства госучреждений или иных влиятельных местных или зарубежных действующих лиц". Далее говорится, что у людей должна быть возможность получить доступ к достоверной информации, которую они могут использовать, чтобы сформулировать свое мнение и сами высказывать свои рассуждения в публичном пространстве, в котором можно свободно выражать разные мнения. Для этого важно, чтобы физические и юридические лица были защищены от судебного преследования.

Председатель правления Союза журналистов Латвии Юрис Пайдерс прокомментировал задержание публициста следующим образом: "Лато Лапса является членом Союза журналистов Латвии, и я надеюсь, что происходящее не является расправой за его журналистские расследования. Поскольку, если это не так, это большой позор для правоохранительных органов".