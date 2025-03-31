Некоторые российские паспорта будут признаны в Эстонии недействительными

На недавнем брифинге чиновники Министерства иностранных дел Эстонии дали пояснения к пресс-релизу, согласно которому с конца марта нынешнего года небиометрические российские паспорта будут признаны в Эстонии недействительными для пересечения границы, пишет Rus. Postimees.

По словам генерального директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Тийны Нирк, ходатайствовать о получении биометрического загранпаспорта российские граждане могут в посольстве Российской Федерации в Таллинне до 30 сентября 2025 года.

"Людям, которые имеют вид на жительство в Эстонии или другом государстве ЕС, мы дали переходный период продолжительностью шесть месяцев, то есть, до конца сентября, чтобы в течение этого времени они могли обменять свои небиометрические паспорта на биометрические", - отмечает Нирк.

При этом нужно учитывать, что процедура выдачи российского биометрического загранпаспорта, согласно информации самого посольства, может занять до трех месяцев, указывает глава Консульского департамента МИД Эстонии.

По статистике Департамента полиции и погранохраны, небиометрическими загранпаспортами пользуются порядка шести процентов российских граждан, пересекающих границу Эстонии.

Судя по всему, эта цифра включает в себя и тех, кто пересекает российско-эстонскую границу ежедневно, предполагает Нирк.

Иными словами, решение о непризнании небиометрических загранпаспортов затронет лишь малую часть российских граждан, находящихся в Эстонии на постоянной основе, считает она.

В настоящее время Россия выдает как биометрические, так и небиометрические загранпаспорта.

По словам Тийны Нирк, если российский гражданин по каким-то причинам не подаст заявку на получение биометрического загранпаспорта в ближайшие полгода, никаких санкций со стороны эстонских властей не последует.

Речь в данном случае идет лишь о непризнании Эстонией российских проездных документов, не имеющих биометрической защиты, подчеркивает Нирк.

"Если человек не желает путешествовать и у него нет биометрического паспорта, то для проживания в Эстонии на основании вида на жительство ему не нужен действительный проездной документ", - отмечает руководитель Консульского отдела МИД.

"В этом случае ваш документ, удостоверяющий личность, - это карта вида на жительство. Если вы хотите продлить свою карту вида на жительство, то, согласно имеющейся у нас информации, Департамент полиции и пограничной охраны не требует для этого действительный проездной документ", - поясняет она.

"Те люди, которые проживают в Эстонии и не хотят никуда выезжать из страны, могут спокойно жить дальше, имея действительный вид на жительство", - констатирует Тийна Нирк.

При этом, по ее словам, ходатайствовать о новом биометрическом загранпаспорте придется всем находящимся в Эстонии гражданам России, вне зависимости от возраста, в том числе несовершеннолетним, коль скоро они хотят путешествовать за границу.

Небиометрические паспорта несут в себе различные риски безопасности, отмечалось накануне в пресс-релизе Министерства иностранных дел.

Проблема в том, что они не содержат электронного носителя данных, что делает невозможным сравнение персональных данных владельца с информацией, записанной на чипе.

"Мы не признаем те биометрические загранпаспорта, которые выданы российскими властями на оккупированных территориях, но это условие у нас уже было раньше", - дополняет картину Нирк.

Из стран ЕС, по состоянию на 20 марта 2025 года, российские небиометрические паспорта не признают или признают с ограничениями всего две страны - Дания и Чехия.

Как поясняет Нирк, единых правил для всех стран ЕС в данном вопросе не существует: каждое государство-член принимает решение самостоятельно, с учетом собственной внутренней ситуации с безопасностью.

На вопрос о том, были ли в Эстонии ранее зафиксированы какие-то конкретные, связанные с безопасностью инциденты, в которых фигурировали небиометрические российские загранпаспорта, Тийна Нирк заявила, что у МИД такой информации нет.