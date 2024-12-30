Не забудьте: сегодня в Латвии официальный выходной

Рабочий день, которым должен был быть понедельник, 30 декабря, перенесли на прошлую субботу, 28 декабря, чтобы получилось четыре выходных дня подряд - с 29 декабря по 1 января включительно.

Распоряжение Кабинета министров распространяется на учреждения госуправления, финансируемые из государственного бюджета и работающие по пятидневной неделе с понедельника по пятницу.

Школьников эти изменения не касаются, поскольку в настоящее время они находятся на зимних каникулах.

Рижский общественный транспорт ходит по расписанию выходного дня.