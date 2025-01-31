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Не только мексиканцы: стало известно,сколько граждан Латвии Трамп отправит восвояси

Редакция PRESS 31 января, 2025 16:18

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Американское агентство Fox News опубликовало список Центра иммиграционного и таможенного контроля США, в котором обобщена информация о количестве нелегальных иммигрантов, подлежащих депортации из страны.

Информация, включенная в список, указывает на то, что из США должны быть депортированы чуть более 1,4 миллиона человек, в том числе 125 граждан Латвии, которых также следует отправить на родину.

Что касается стран Балтии в списке указано, что 259 граждан Литвы, 125 граждан Латвии и 94 гражданина Эстонии должны быть отправлены домой. Среди прочего, в список вошли и несколько стран, которых больше не существует. Например, планируется депортировать 845 граждан Югославии, 254 гражданина Чехословакии и 337 граждан Советского Союза. Куда их депортируют, пока неясно.

Как и любой другой человек, находящийся в США нелегально, граждане Латвии без должных документов также должны ожидать, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа займет жесткую позицию и «отнесется к так называемым нелегалам с нулевой терпимостью», прокомментировал Директор Центра геополитических исследований и доцент Рижского университета имени Страдиня Марис Анджанс.

«Придется считаться с депортацией. В США проживают нелегальные иммигранты практически из всех стран мира. [...] Я думаю, что американским институтам не буде т представлять большого интереса, будь то Латвия или Таиланд. Если документы не в порядке, придется уехать», — добавил эксперт.

В то же время Анджанс отметил, что правоохранительные органы США оценивают, может ли человек быть потенциальным нелегальным иммигрантом, по его внешности.

«Я хочу сказать, что власти также смотрят на внешность во время рейдов». Они едут в потенциальные места, на фабрики, мясокомбинаты, фермы, в места, где есть потенциальные «черные рабочие», и ищут их [нелегалов] там. У тех жителей стран Балтии, которые нашли более престижную работу, больше шансов остаться в США на более длительный срок без проверок», — прокомментировал Анджанс.

Эксперт предполагает, что в латвийском контексте нелегальными иммигрантами в основном могут быть те, кто продолжил проживать в США после истечения срока действия визы.

По оценкам Анджанса, депортация нелегальных иммигрантов, граждан Латвии, обратно на родину, скорее всего, будет осуществляться коммерческим рейсом — с сопровождением властей США или без него.

На вопрос, насколько реалистично для властей США депортировать 1 445 549 неграждан из списка, Анджанс ответил: «Я думаю, это реалистично. Парадокс Америки в том, что на самом деле неизвестно, сколько там живет иммигрантов. По приблизительным оценкам, численность составляет от 10 до 13 миллионов человек. «Вот почему я думаю, что десятая часть — это реальное число, которое может быть депортировано», — сказал Анджанс.

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