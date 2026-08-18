Учёные изучили три вида выдержанного сыра и обнаружили, что бактерии, которые делают его вкусным и ароматным, могут заодно оказаться полезными для кишечника.
Иными словами, пока сыр созревает, внутри него работает целая армия микробов. Они меняют вкус, запах и текстуру, а некоторые из них известны как потенциально полезные для микрофлоры.
В двух сортах нашли бактерию, которая производит пропионовую кислоту. Это вещество связывают с противовоспалительным эффектом, холестерином и даже регулированием аппетита.
Есть хорошие новости и для тех, кто ест сырную корочку.
Белая плесень на мягком сыре производит хитин. Он может работать как пребиотик, то есть служить пищей для полезных бактерий кишечника.
А ещё после созревания в исследованных сырах почти не осталось лактозы: бактерии успели её переработать.
Но превращать сырную тарелку в лекарство рано. Учёным ещё предстоит проверить, что происходит с этими бактериями уже внутри человеческого организма.
Пока же результат звучит достаточно приятно: иногда вкусное оказывается интересным не только для языка.
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