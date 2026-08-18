Иными словами, пока сыр созревает, внутри него работает целая армия микробов. Они меняют вкус, запах и текстуру, а некоторые из них известны как потенциально полезные для микрофлоры.

В двух сортах нашли бактерию, которая производит пропионовую кислоту. Это вещество связывают с противовоспалительным эффектом, холестерином и даже регулированием аппетита.