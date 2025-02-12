Не песочницей единой: Казакс призывает политиков разработать четкий план действий по развитию рынка капитала

Он отметил, что этот форум - точка отсчета, позволяющая оглянуться на сделанное и поставить новые задачи, так как рынок капитала должен играть важную роль в повышении производительности и конкурентоспособности Латвии.

По данным Банка Латвии, в 2024 году на латвийском рынке капитала в торгах участвовали ценные бумаги 23 эмитентов регулируемого рынка, что столько же, сколько и годом ранее, и ценные бумаги 22 эмитентов альтернативного рынка, что на три больше. В прошлом году рынок капитала показал рост: оборот на регулируемом рынке составил 32,1 млн евро, что на 76,1% больше, чем в 2023 году, а оборот на альтернативном рынке - 46,3 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем в 2023 году.

Однако, по словам Казакса, эти показатели все еще слишком малы, чтобы рынок капитала стал эффективным стимулом для развития латвийской экономики. Кроме того, вырос только рынок облигаций, в то время как рынок акций сократился и по-прежнему мало используется.

Глава Банка Латвии сообщил, что капитализация рынка облигаций выросла до 4,7% от ВВП по сравнению с 3,6% годом ранее, в то время как капитализация рынка акций упала с 1,8% до 1,4% от ВВП. Для сравнения, в других странах с высокоразвитым рынком капитала этот показатель обычно составляет от 50 до 100%.

"Динамика правильная, но пока нам рано праздновать достижения", - сказал президент Банка Латвии.

Казакс также отметил, что на латвийском рынке капитала сложился порочный круг. С одной стороны, слишком мало компаний выбирают инструменты рынка капитала. С другой стороны, недостаточные знания о функционировании рынка капитала препятствуют участию индивидуальных инвесторов. Небольшой размер латвийского рынка также делает его непривлекательным для иностранных инвесторов. Таким образом, финансовый рынок остается узким, с ограниченным кругом эмитентов и инвесторов и низкой ликвидностью.

Президент Банка Латвии призвал политиков разработать и реализовать четкий план действий по развитию рынка капитала. Сигналом такого развития станет выход на биржу государственных и муниципальных предприятий. Хотя этот вопрос уже давно стоит на повестке дня, практического прогресса в этой области не наблюдается, отметил Казакс.

Он указал, что необходимо повышать знания предприятий о преимуществах выхода на биржу. С этой целью Банк Латвии в сотрудничестве с партнерами разработал "Песочницу ценных бумаг", которая поможет предприятиям оценить свою готовность к выходу на рынок капитала. На данный момент этой возможностью воспользовались восемь компаний, но ни одна из них так и не дошла до рынка.