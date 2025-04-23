Нам, как маленькой стране, важно не критиковать, а понять его мотивацию: латвийский режиссер Экис о логике Трампа

"Недавно, читая выступление советника президента США по вопросам науки и технологий Майкла Крациоса — “The Golden Age of American Innovation” ("Золотой век американских инноваций"), меня охватила странная, но чёткая мысль: вот наконец документ, который объясняет, что же на самом деле стоит за многими заявлениями Трампа. За громкими речами, порой вульгарной риторикой и импульсивными действиями скрывается нечто большее — ощущение, что Америка тонет. А чтобы снова подняться, ей, по логике Трампа и его команды, нужно действовать жёстко, даже брутально.

Это не статья о том, хороший ли Трамп или плохой. Это статья о новой эпохе — о так называемом «Золотом веке Америки», который, по мнению его сторонников, может начаться после переломного момента, получившего условное название «Libertarian Day». Именно тогда были введены пошлины и кардинально изменена экономическая политика США.

Я не ставлю цель утверждать, правильны ли эти шаги. Мне важно было понять — какая философия за ними стоит? Почему он действует так, а не иначе? Что означает это часто повторяемое выражение — «Золотой век Америки»?

Почему Трамп атакует миграцию?

По его логике, Америка перестала прогрессировать, потому что технологическое развитие тормозится дешёвой рабочей силой. Миграция в экономике США часто заменяет технологические решения. Зачем инвестировать в роботов для уборки урожая, если можно завезти десятки тысяч мигрантов? Зачем развивать строительные технологии, если дешёвый труд всё покроет?

В итоге дешевая рабочая сила становится тормозом для инноваций. А страны, привыкшие к мигрантам, откладывают автоматизацию и начинают стагнировать.

Трамповская логика проста: если Америка хочет быть лидером в технологиях, она должна отказаться от дешёвого труда и вложиться в технологии.

Почему Трамп нападает на Китай?

Китай больше не просто конкурент. Он — экзистенциальная угроза технологическому лидерству США.

В конце 2024 года разразился кризис: китайский ИИ, дешевле OpenAI или ChatGPT, захлестнул рынок. Многие компании отказались от американских решений и начали тестировать китайские.

Это вызвало панику. Акции техногигантов обвалились. Ответ Трампа: $500 миллиардов на развитие искусственного интеллекта — чтобы не просто догнать, а обогнать Азию.

Они понимают: нужно защищать не чипы, а контроль над процессами — над тем, что работает на этих чипах. Китай начал доминировать именно в этом. Ирония: в этом Китаю помогли Apple, Tesla, Amazon — сами американские компании, передав туда не только производство, но и технологии, опыт, управление.

Америка осталась лишь с авторскими правами — она больше ничего не производит. Это рентье-модель, как у аристократов 19 века, живших на доходы от старых имений. Современные корпорации живут с патентов и брендов. И Трамп хочет это изменить.

Америка, которая создаёт, а не только владеет

Трамп не хочет страну, существующую ради биржевой прибыли. Он хочет страну, которая реально производит — энергию, технологии, идеи.

Немного истории: в 1972 году в США работали 30 АЭС, ещё 55 строились, и более 80 планировались. В декабре того же года Apollo 17 сел на Луну. За пять лет до этого X-15 поставил рекорд скорости — Mach 6.7. Америка летала выше, быстрее, дальше.

А сейчас? Луна забыта. Полёты — медленнее, чем 30 лет назад. АЭС не строятся. Даже поезда в США — медленнее европейских. Корпорации боятся рисковать — они лишь сохраняют стоимость акций, вращая прибыль искусственными циклами.

Что делать? План Крациоса:

поддерживать собственных изобретателей и инвестировать в ИИ, квантовые технологии и биотех;

разрушить бюрократию, мешающую экспериментам и развитию;

Америка должна сама первой внедрять свои инновации, не на бумаге, а в жизни;

защищать науку — от кражи данных, от "партнёров", работающих на Китай;

прекратить помогать Китаю расти — с помощью экспортного контроля и агрессивной политики Know Your Customer.

А что это значит для Латвии?

Мы должны быть начеку. Эта «Атмода» Америки означает новый раздел мира. Глобального рынка в прежнем виде больше не будет. Появятся зоны технологической безопасности и зоны недоверия.

Если Латвия хочет быть в зоне доверия, мы должны понимать происходящее. Говорить с Америкой на её новом языке — языке продуктивности, производства и инноваций. А не только на языке дипломатических улыбок.

В заключение: феномен Трампа — развитие, а не управление

Трамп — человек проектов. Он умеет начинать большое и сносить старое. В нём есть мужество перемен, но не хватает эмпатии и стратегического терпения. Он больше думает о себе и о своём месте в истории, чем о коллективном благе.

Часто его слабое место — команда: он выбирает лояльных, а не компетентных. Поэтому он может разрушить и то, что сам начал строить.

Но главное — идеи не его. За ним стоят советники и стратеги.

И именно поэтому, как маленькой, но умной стране, нам важно не только критиковать его как личность, но и понять его мотивацию. Понять, кто на него влияет и почему он принимает именно такие решения.

Мы должны читать первоисточники. Только так можно быть на шаг впереди — и использовать эту мировую трансформацию себе во благо.

О выступлении и его авторе

Речь “The Golden Age of American Innovation” была произнесена 14 апреля 2025 года на конференции Endless Frontiers Retreat в Остине, Техас. Её автор — Майкл Крациос, главный советник президента США по науке и технологиям.

Ранее он занимал пост главного технологического директора США (2017–2021), а также временно исполнял обязанности заместителя министра обороны по исследованиям и инженерии. С 2021 по 2025 год работал в частном секторе — в компании Scale AI, специализирующейся на ИИ-решениях.

Ссылка на оригинал: Michael Kratsios, “The Golden Age of American Innovation”, Endless Frontiers Retreat, Austin, TX, April 14, 2025.

Официальная публикация: The White House – Remarks by Director Kratsios".