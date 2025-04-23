Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

Оба промолчали: Ринкевич и Силиня отказались комментировать начатую судом проверку действий генпрокурора Стуканса по делу Кариньша

Редакция PRESS 23 апреля, 2025 17:09

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja.

Президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня сдержанно комментируют проверку действий генерального прокурора Юриса Стуканса, которую начал председатель Верховного суда (ВС) Айгарс Струпишс.

Проверка начата после сообщения информатора, прокурора Виорики Йиргены, чтобы выяснить, есть ли основания для отставки генпрокурора. Речь идет о действиях Стуканса по так называемому делу о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Президент подчеркнул, что судебная система независима - если поступает сигнал, проводится расследование, а комментировать этот вопрос будет возможно, когда станут известны его результаты.

"Как политики мы не имеем права вмешиваться, поэтому не можем комментировать ситуацию. Мы будем ждать вердикта судебной власти, после чего сможем сделать выводы", - сказала премьер-министр.

Председатель ВС уполномочил провести проверку сенатора Айю Бранту из департамента уголовных дел.

Ожидается, что проверка может быть завершена к концу мая или началу июня. Процесс выдвижения кандидатур на пост следующего генерального прокурора приостановлен до завершения проверки.

В программе "Что происходит в Латвии?" недавно сообщалось, что в конце февраля поступило сообщение информатора в связи с действиями Стуканса по так называемому делу о спецрейсах Кариньша.

Как рассказали передаче несколько источников, в прокуратуре прошло несколько совещаний, на которых присутствовали следователи Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, прокуроры разных уровней, в том числе и Стуканс. На этих совещаниях обсуждалось, кому следует или не следует предъявлять обвинения по этому делу, в том числе бывшему премьер-министру, руководителю его бюро и директору Государственной канцелярии.

Информатор утверждает, что генеральный прокурор нарушил закон о прокуратуре и статью Уголовного закона о разглашении нераскрываемой информации, дал указания, противоречащие убеждениям надзирающего прокурора в уголовном процессе, и раскрыл тайну следствия депутатам Сейма.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 71 реакций
Комментарии (0) 71 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Россия останется нашим соседом»: ЛПРОН не поддерживает отказ от русского в средней школе

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага призывает не лишать школьников возможности изучать как можно больше языков, осознавая при этом трудности, связанные с нехваткой преподавателей иностранных языков.

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага призывает не лишать школьников возможности изучать как можно больше языков, осознавая при этом трудности, связанные с нехваткой преподавателей иностранных языков.

Читать
Загрузка

Трамп: никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Трамп назвал заявления Зеленского о Крыме «подстрекательскими» и вредящими мирным переговорам с Россией.

Трамп назвал заявления Зеленского о Крыме «подстрекательскими» и вредящими мирным переговорам с Россией.

Читать

Опасные пришельцы: на латвийские сады обрушились испанские слизни

Латвийские вести 20:30

Латвийские вести 0 комментариев

С наступлением теплых деньков опять начали расползаться всюду испанские слизни. В последние годы они стали настоящей головной болью для многих огородников и фермеров. Размножаются в геометрической прогрессии и уничтожают урожай. Ваш автор знает об этом по собственным шести соткам. Но как бороться с пришельцами?

С наступлением теплых деньков опять начали расползаться всюду испанские слизни. В последние годы они стали настоящей головной болью для многих огородников и фермеров. Размножаются в геометрической прогрессии и уничтожают урожай. Ваш автор знает об этом по собственным шести соткам. Но как бороться с пришельцами?

Читать

Слишком много желающих: рижское колесо обозрения меняет график работы

Важно 20:15

Важно 0 комментариев

Рижское колесо обозрения «Riga Rise» открылось 17 апреля, и за пасхальные праздники на нем уже прокатились более 10 000 рижан и гостей Риги. Учитывая интерес людей к долгожданному аттракциону, колесо обозрения на этой неделе будет работать без выходных, сообщает travelnews.lv.

Рижское колесо обозрения «Riga Rise» открылось 17 апреля, и за пасхальные праздники на нем уже прокатились более 10 000 рижан и гостей Риги. Учитывая интерес людей к долгожданному аттракциону, колесо обозрения на этой неделе будет работать без выходных, сообщает travelnews.lv.

Читать

Угостил жвачкой, требовал снять штаны: в Иманте подросток угрожал изнасилованием 9-летней девочке

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

В социальной сети Facebook появился рассказ мамы девятилетней девочки, попавшей в совершенно дикую ситуацию.

В социальной сети Facebook появился рассказ мамы девятилетней девочки, попавшей в совершенно дикую ситуацию.

Читать

Дешевле не будет! Торговая сеть начинает распродажу товаров по цене от 9 центов

Выбор редакции 19:40

Выбор редакции 0 комментариев

С 24 апреля по 7 мая в магазинах Maxima пройдет грандиозная складская распродажа, на этот раз предлагающая широкий ассортимент продуктов по цене от 9 центов, а также промышленные товары. Всего будет представлено до 30 000 наименований товаров, в том числе продукты питания, ассортимент промышленных товаров для приготовления пищи, для летних приключений, красоты и других целей.

С 24 апреля по 7 мая в магазинах Maxima пройдет грандиозная складская распродажа, на этот раз предлагающая широкий ассортимент продуктов по цене от 9 центов, а также промышленные товары. Всего будет представлено до 30 000 наименований товаров, в том числе продукты питания, ассортимент промышленных товаров для приготовления пищи, для летних приключений, красоты и других целей.

Читать

В конце недели снова обещают мороз и снег — сколько еще терпеть?

Выбор редакции 19:25

Выбор редакции 0 комментариев

Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии, температура воздуха ночью во многих местах опустится до -1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии, температура воздуха ночью во многих местах опустится до -1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Читать