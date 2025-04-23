Землетрясение в Стамбуле: более 150 человек пострадали

По официальным данным, землетрясение произошло в Мраморном море, недалеко от западной окраины Стамбула, в 12:49 по местному времени (в Стамбуле один часовой пояс с Москвой).

Как заявили в AFAD, эпицентр землетрясения находился примерно в 80 км к западу от Стамбула, очаг залегал на глубине около 7 км.

Первый подземный толчок был зафиксирован в 12:13 и имел магнитуду 3,9. Следующий, самый сильный, произошел в 12:49. За ним последовало еще несколько толчков магнитудой от 4,4 до 4,9.

Всего в последущие часы произошло более 50 афтершоков, заявили власти.

«К 15:12 был зарегистрирован 51 афтершок, самый мощный из которых был магнитудой 5,9», — написал министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X.

По его словам, землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее в 12:59, «продолжалось в общей сложности 13 секунд».

Как отмечает агентство Reuters, за последние годы это одно из самых сильных землетрясений, произошедших в городе с населением 16 млн человек.

По данным властей, толчки ощущались в соседних со Стамбулом провинциях, а также в столице Анкаре.

Агентство AFP сообщало, что толчки ощущались даже в столице Болгарии Софии.

Сообщений о серьезных разрушениях не поступало. В сети распространились видео, на которых видно, как люди в спешке покидают здания и собираются на улицах.

По данным офиса губернатора Стамбула, по меньшей мере 151 человек получил травмы, спрыгнув с высоты в панике, возникшей после подземных толчков. О погибших не сообщалось.

Кроме того, известно о частичном разрушении одного заброшенного здания в районе Фатих в Стамбуле.

Власти призвали людей избегать сооружений, которые могли быть повреждены в результате подземных толчков.

Прездиент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти следят за развитием событий.

Турция часто страдает от землетрясений, так как расположена на стыке тектонических плит. Турецкий геолог и эксперт по землетрясениям Начи Гёрюр заявил, что сегодняшние подземные толчки произошли на месте разлома Кумбургаз.

Гёрюр известен тем, что предсказал землетрясение, случившиеся в Турции и Сирии в феврале 2023 года и унесшее жизни более 50 тысяч человек.

В 2024 году Гёрюр спрогнозировал, что в Стамбуле должно будет произойти землетрясение магнитудой от от 7,2 до 7,6.

ФОТО press.lv