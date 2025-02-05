Начала работать единая платформа балансировки электроэнергии стран Балтии

Система создана операторами систем передачи электроэнергии стран Балтии - литовским предприятием "Litgrid", латвийским "Аugstsprieguma tīkls" (AST) и эстонским "Elering".

Как отмечает "Litgrid", новый рынок обеспечит резервную мощность, необходимую для балансировки системы и регулирования частоты после того, как страны Балтии отключатся от российской энергосистемы и синхронизируют свои сети с Европой.

Руководитель отдела управления системой "Litgrid" Донатас Мателёнис отметил, что теперь, когда рынок балансировочной мощности заработал, страны Балтии могут закупать услуги по балансировке.

По данным "Litgrid", потребность рынка в этой мощности в странах Балтии к 2025 году достигнет около 1,5 тыс. мегаватт, и ожидается, что она будет увеличиваться по мере роста выработки на возобновляемых источниках энергии и увеличения числа генерирующих потребителей.

Платформа была разработана венгерской компанией информационных технологий "Navitasoft" и бельгийской компанией программного оборудования "N-SIDE".

Планируется, что сети стран Балтии начнут работать синхронно с европейскими сетями 9 февраля.