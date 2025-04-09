На операцию музыканту Андрею Яхимовичу за день собрана почти вся нужная сумма

Хорошая новость! На оплату операции основателю Рижского рок-клуба Андрею Яхимовичу собрана почти вся нужная сумма!

Мгновенно откликнулось огромное количество людей, благотворительную акцию поддержали латвийские СМИ.

За день в помощь Андрею было собрано 9246 евро.

Осталось собрать еще 764 евро. Огромное спасибо всем!

Напоминаем: 30 апреля в 19 часов в Digital Art House (ул. Сколас,2) пройдет благотворительный концерт группы «Цемент». И Андрей Яхимович лично сможет сказать спасибо всем, кто пришел ему на помощь. Вход бесплатный.

Операция будет сделана в латвийской клинике супер-современным методом — с помощью особого гамма-ножа, то есть без хирургических разрезов, что уменьшает риск осложнений.

Счет помощи для Андрея Яхимовича открыт в благотворительном фонде BeOpen:

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Adrese: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija

Konta nr. LV48CBBR1123215500790

SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Ziedojuma mērķis: atbalsts Andrejam Jahimovičam.

Благотворительный фонд BeOpen не удерживает с пожертвований никакие проценты. Все поступившие на целевой счет Андрея Яхимовича средства могут быть использованы только на оплату операции и медицинских услуг.

Фонд имеет статус общественно-полезной организации (Sabiedriskā labuma organizācija — SLO), что дает благотворителям возможность получать налоговые льготы по подоходному налогу.