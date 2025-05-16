На Канарских островах в выходные акции пройдут акции протеста против туризма

Жители архипелага все громче заявляют о своих проблемах с количеством посетителей. В прошлом году здесь были организованы множество акций протеста, чтобы подчеркнуть, что чрезмерный туризм оказывает давление на местную инфраструктуру и доступность жилья. Похоже, что этим летом они продолжатся, поскольку, по мнению жителей, для решения этой проблемы мало что делается.

В воскресенье, 18 мая, жители Канарских островов выйдут на улицы, чтобы присоединиться к акциям протеста, организованным группой "Канарские острова имеют предел" (Canarias tiene un límite).

Демонстрации пройдут на всех островах архипелага, а также в нескольких городах Испании.

Протесты начнутся в 11 утра на семи основных Канарских островах - Эль Йерро, Ла Пальма, Ла Гомера, Тенерифе, Гран Канария, Лансароте и Фуэртевентура - и в 12 часов дня в материковых городах, включая Барселону, Мадрид и Валенсию.

Жители столицы Германии Берлина также планируют выйти на улицы в знак солидарности.

Почему протестуют жители Канарских островов?

По словам организаторов, они протестуют против нынешней экономической модели, "основанной на чрезмерном туризме, спекуляциях, неравенстве и бесконечном росте на очень ограниченной территории".

Вместо этого они хотят перейти к модели, ориентированной на людей, экологически ответственной, учитывающей экологические и социальные потребности архипелага.

В частности, они требуют прекратить разрушительные проекты строительства отелей на островах и автодрома на Тенерифе; ввести мораторий на новые туристические проекты; гарантировать жителям доступ к здравоохранению и жилью; ввести функциональный экологический туристический налог.

Группа также требует немедленного введения мер по борьбе с загрязнением морской среды и создания закона о восстановлении окружающей среды.

Канарские острова приняли рекордное количество туристов в марте

Ранее в этом месяце власти объявили, что в марте Канарские острова посетило более 1,55 миллиона иностранных туристов, что на 0,9% больше рекордного показателя , установленного в том же месяце прошлого года.

Данные были опубликованы Национальным институтом статистики Канарских островов (INE), который добавил, что общее число международных туристов за первый квартал 2025 года составило 4,36 миллиона человек, что на 2,1% больше, чем в прошлом году.

Наплыв туристов наблюдается, несмотря на десятки протестов жителей Канарских островов против массового туризма в прошлом году.

Подобные демонстрации уже прошли в этом году. На Пасху около 80 000 работников гостиничного бизнеса на Тенерифе, Ла-Пальме, Ла-Гомере и Эль-Йерро вышли на улицу в результате спора с профсоюзами по поводу оплаты труда.