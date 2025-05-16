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На Гривском аэродроме десантировалось 500 испанских парашютистов

© Lsm.lv 16 мая, 2025 17:38

Новости Латвии 0 комментариев

На Гривском аэродроме десантировалось 500 испанских парашютистов

 

В пятницу 16 мая на аэродроме Гривас в Даугавпилсе прошла воздушно-десантная операция испанской армии, в которой участвовала бригада из 500 человек. В ходе учений союзники продемонстрировали свою способность быстро развертывать силы, проводить скоординированные маневры и успешно взаимодействовать в многонациональной среде, сообщает в пресс-релизе штаб Национальных вооруженных сил.

Бригада Almogávares VI de Paracaidistas, часть дивизии San Marcial — это хорошо обученные для участия в самых разных операциях военные, они натренированы прыгать с парашютами, в том числе с большой высоты, действовать на земле, выполнять миротворческие миссии, отмечает штаюб НВС. Бригада поддерживает традиции Испанского легиона, ее бойцам присваивают почетные звания кавалеров или дам «Рыцарь легиона парашютистов».

Операция испанских десантников в Латвии стала второй из пяти, которые одновременно проводятся в рамках международных военных учений Swift Response 2025. В ближайшие дни планируются тренировки десантников на Адажском военном полигоне — там будут действовать бойцы 173-й воздушно-десантной бригады армии США.

Цель учений — продемонстрировать способность США и союзников оперативно развернуть войска в Европе и Арктике. Учения Swift Response 2025 в Латвии проходят одновременно с национальными учениями Kristāla bulta и являются частью масштабного цикла учений НАТО Defender 2025 с участием примерно 25 000 военнослужащих из более чем 18 стран. Учения Swift Response 2025 включают в себя пять синхронизированных воздушно-наземных операций: высадки десанта, учения HIRAIN, учения полевого госпиталя и боевые стрельбы, проводимые союзниками по НАТО в Норвегии, Латвии, Литве, Швеции и Финляндии с 11 по 31 мая 2025 года.

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