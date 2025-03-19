Мы не рабы — рабы не мы? ГАЗ унижает и вынуждает отказаться от статуса безработного!

При этом ГАЗ постоянно пытается заставить отказаться от статуса безработного. Так как не делаю этого, мне начинают предлагать вакансии уборщицы, оператора по вводу данных и кассира. Зарплата на руки — около 650 евро. Из-за проблем со здоровьем не могу работать физически, к тому же это никак не соответствует моей квалификации.

Можете себе представить – теперь я должна доставить в ГАЗ справку от врача «о функциональных нарушениях и проблемах со здоровьем, из-за которых не могу выполнять определенную работу». Ведь я не могу быть ни грузчиком, ни работником склада, ни уборщицей.

И все это происходит в демократической стране в 21-м веке? Возвращаемся в эпоху рабства? Однозначно реальная безработица значительно выше, чем официальные статистические данные. Потому что и мне дешевле и спокойнее отказаться от услуг ГАЗ, чем переживать унижения, дискриминацию, стресс, поскольку государство на пенсию не пускает, а более или менее соответствующую человеческому достоинству работу и зарплату обеспечить не в состоянии!»

Является ли ее неприятный опыт исключением или ошибкой в системе, с которой сталкиваются и другие соискатели работы? Портал обратился с этими вопросами в ГАЗ.

1. Как долго человек может находиться в статусе безработного?

В нормативных актах не установлен срок, в течение которого человек вправе находиться в статусе безработного. При этом статус безработного можно сохранить до тех пор, пока выполняются обязанности безработного. Главная – активно искать работу: участвовать в конкурсах на вакантные рабочие места, мероприятиях по поддержке поиска работы и выполнять другие действия с целью трудоустройства.

2. Какую помощь в поисках работы осуществляет ГАЗ?

Агентство предлагает различные меры поддержки и мероприятия по трудоустройству. Безработному или ищущему работу регулярно предоставляются консультации по поддержке в поиске работы, на которых консультант помогает оценить и определить подходящую лицу работу, предлагает подходящие вакансии, оценивает индивидуальную личную ситуацию и возможность вернуться на рынок труда.

Следует учитывать, что первые три месяца с момента получения статуса безработного клиенту предлагают работу по профессии, по которой он ранее работал, получил образование. Если работу не удается найти в течение длительного времени, то в сотрудничестве с клиентом обсуждаются профессии, по которым ищут работу, и круг профессий расширяется. В соответствии правилами Кабмина № 75 «Правила о порядке организации и финансирования активных мероприятий занятости и превентивных мероприятий по уменьшению безработицы и принципах выбора реализующих мероприятия лиц», если лицо находится в статусе безработного более шести месяцев, Агентство может предложить также малоквалифицированную работу.

3. Призывают ли человека отказаться от статуса безработного?

Важно сотрудничество между безработным и агентством, чтобы результаты поиска работы были успешными. В каждой консультации по поддержке безработный должен подтвердить активные поиски работы и в целом во время нахождения в статусе безработного активно сотрудничать. Если лицо больше не желает выполнять обязанности безработного или получать услуги Агентства, то оно информируется о праве отказаться от статуса безработного.

4. Как ГАЗ проверяете, уважительно ли сотрудники общаются с людьми?

В агентстве разработан стандарт обслуживания клиентов, который является обязательным и в повседневной работе его должны соблюдать все работники. Для содействия качественной коммуникации для сотрудников регулярно организуется обучение по стандарту обслуживания клиентов, навыкам общения и разрешению конфликтов.

Отдел обслуживания клиентов тщательно анализирует полученные жалобы и отзывы, проводя углубленное изучение каждой ситуации. На основании анализа жалоб и отзывов сотрудников проводятся необходимые улучшения в оказании услуг. Регулярно проводятся опросы удовлетворенности клиентов.

5. Если кто-то попал в подобную ситуацию, как ему лучше всего поступать?

В случаях, когда сотрудничество с агентом занятости не сложилось успешно, каждый клиент имеет право потребовать смены агента занятости, обратившись к руководителю филиала или центра обслуживания клиентов. Такая возможность обеспечивается для содействия позитивному сотрудничеству и более эффективному оказанию поддержки.