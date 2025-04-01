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Министры здравоохранения стран Балтии на конференции обсудят медобслуживание и соцполитику

Редакция PRESS 1 апреля, 2025 11:52

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник и в среду в Таллинне пройдет 19-я конференция "Балтийский диалог в политике здравоохранения", на которой министры здравоохранения Эстонии, Латвии и Литвы, а также ведущие специалисты в сфере политики здравоохранения обсудят, как лучше связать первичный уровень медобслуживания и социальное обеспечение.

Мероприятие проводит Министерство социальных дел Эстонии в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским центром мониторинга систем и политики здравоохранения.

"Сегодняшние проблемы охраны здоровья не ограничиваются кабинетом врача. Люди часто нуждаются одновременно и в медицинской, и в социальной поддержке. Поэтому нам необходимо объединить эти две большие системы, чтобы информация поступала бесперебойно, команды работали сообща, а помощь оказывалась человеку комплексно и своевременно", - сказала министр социальных дел Эстонии Кармен Йоллер.

В этом году диалог специалистов трех стран будет посвящен практическим и научно обоснованным решениям по улучшению доступа и качества услуг здравоохранения. Они обсудят вопросы использования управления на основе данных, развития сотрудничества между специалистами, обновления системы обучения и создания моделей финансирования, поддерживающих сотрудничество.

"Страны Балтии уже показали, что можно интегрировать медицинские и социальные услуги таким образом, чтобы улучшить доступ к ним и снизить потребность в госпитализации", - отметила глава европейского центра ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи Мелитта Якаб, добавив, что еще есть возможности для улучшения ситуации за счет разумных инвестиций.

"Одним из таких направлений являются инновационные технологии, которые способны оказать существенную поддержку функционированию системы здравоохранения. Цифровые решения открывают широкие возможности для снижения нагрузки на медицинских работников за счет поддержки разработки более эффективных путей оказания медицинской помощи - от цифровых услуг первичной помощи до выявления сложных случаев на основе данных", - пояснила она.

"Международный опыт показывает, что интеграция здравоохранения и социального обеспечения может быть поддержана различными способами. Часто для поддержки местных инициатив и инноваций не хватает государственной основы. Именно целенаправленная политика создает необходимые условия для этого", - сказал директор Европейского центра мониторинга систем и политики здравоохранения Эвоут ван Гиннекен.

Диалог основывается на результатах встречи в 2024 году, которая была посвящена решениям в области внедрения цифровых технологий в здравоохранение. В этом году на конференции будет обсуждаться, как страны смогли решить практические проблемы и какие изменения необходимы для обеспечения более эффективной поддержки людей на протяжении всей их жизни.

Во встрече примут участие министры здравоохранения трех стран Балтии и международные эксперты, в том числе представители ВОЗ и Европейского центра мониторинга систем и политики здравоохранения. С докладами также выступят представители Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии и политики в области здравоохранения из других стран. Дебаты пройдут в формате, позволяющем обмениваться опытом и обсуждать возможные реформы.

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