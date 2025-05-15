МИД не экономит, а лицо Браже — повсюду: для этого есть веская причина?

На этом фоне Эвика Силиня выглядит серой и уставшей, поскольку ей приходится тащить тот воз дер**а, который накопился за время долгого правления её же партии. А в это время Браже рассказывает, как сражается за безопасность и насколько важен для мира мир.

Мир, конечно, важен, только у такой активности Браже на лицо определенная цель. Фактически мы наблюдаем предвыборную гонку на кресло президента, потому что Байба Браже прогладывает себе дорогу в Рижский замок, к тому же за счет государственных ресурсов. Выходит такая кампания за счет налогоплательщиков, потому что средства министерства иностранных дел не экономится, о снижении расходов в МИДе речи даже не идёт.

Позиционируется как «лицо государства»

Браже не упускает ни одной возможности позиционировать себя как (по крайней мере, она так думает) компетентного и твердого лидера. Она последовательно позиционирует себя как «лицо страны» — как человека, способного, казалось бы, брать на себя лидерские функции в сложных геополитических условиях, общаться с мировыми лидерами и в то же время разбираться в тонкостях внутренней политики.

Такое стратегическое самопозиционирование не случайно. Такое поведение обычно возникает, когда обдуман следующий шаг. А должность президента страны является логичным продолжением карьеры, которая уже включала в себя вершину дипломатической службы, а теперь еще и министерский портфель.

От посла до министра – а дальше что?

Карьера Байбы Браже на дипломатическом поприще практически идеальна для кандидата в президенты: посол в Нидерландах, посол в Великобритании, постоянный представитель в НАТО, заместитель генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии — должность, требующая высокого уровня навыков международного общения.

И стоит помнить: ни одна из этих должностей не была получена случайно. Это траектория, тщательно выстроенная на протяжении многих лет. И если кто-то думает, что человек с таким резюме остановится на должности министра, значит, он не понял правил политической игры.

Исторические прецеденты: Вайра, Ринкевич, следующий?

Вспомним – Вайра Вике-Фрейберга также изначально не была известной фигурой в политической элите, однако своим публичным имиджем, языковой культурой и международным признанием она смогла завоевать доверие не только Сейма, но и общественности. С другой стороны, Эдгар Ринкевич долгое время укреплял свой авторитет на посту министра иностранных дел, пока, наконец, не был повышен (или сам себя повысил) до должности президента.

Идет ли Байба Браже по такому же пути? И есть ли у Ринкевича повод для опасений?

Президент Ринкевич до сих пор пользовался широкой общественной поддержкой, но его стиль — спокойный, дипломатичный, менее эмоциональный — может показаться некоторым представителям общественности слишком сдержанным. Браже же, напротив, в последние месяцы демонстрирует повышенную активность, часто занимая позицию «в первых рядах», и, похоже, ее цель — напомнить обществу: женщина тоже может быть лидером, и она уже здесь. Тем временем премьер-министр наблюдает за происходящим со стороны, получает пощечены от президента и не может сказать ни слова о внешней политике, поскольку все эфирное время уже занято.

От Байбы Браже до Байбы Президенки

В Латвии политические маневры часто происходят по тихому, но на этот раз, похоже, мы имеем дело с фигурой, которая не скрывает своих намерений. А какова реакция общественности? Она по-прежнему осторожена, но любопытна.

Нет никаких сомнений в том, что Байба Браже хочет стать президентом. Вопрос в том, сможет ли она убедить достаточное количество людей в том, что она может и ей можно? И самое главное: это просто совпадение или тщательно продуманный сценарий?