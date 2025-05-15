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Еврокомиссия: TikTok нарушает правила размещения рекламы в интернете

© Deutsche Welle 15 мая, 2025 16:46

Наука и технологии 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Jaque Silva/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Видеоплатформа TikTok нарушает европейские правила размещения рекламы в интернете, заявила замглавы Еврокомиссии.

Популярная видеоплатформа TikTok нарушает европейские правила размещения рекламы в интернете. Об этом в четверг, 15 мая, заявила замглавы Еврокомиссии (ЕК) по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Вопреки законодательству Европейского Союза TikTok до сих пор не создала достаточно подробную базу данных с информацией о рекламных объявлениях. Так, она не предоставляет информации, на каких пользователей нацелена персонализированная реклама, передало агентство AFP. Также неясно, кто финансирует те или иные рекламные объявления. Функция поиска в архиве также недостаточна, констатировали в ЕК.

 "Граждане имеют право знать, кто стоит за сообщениями, которые они видят", - заявила Вирккунен.

Расследование в отношении TikTok

 Функционирующая база данных имеет "решающее значение" для науки и общественности, считают в ЕК. Полноценная информация поможет выявить мошеннические или фальсифицированные рекламные объявления и распространение ложной информации, добавили в Брюсселе. Это особенно актуально в контексте выборов, добавили там.

В прошлом году Еврокомиссия начала расследование в отношении TikTok в связи с первым туром президентских выборов в Румынии, констатировало AFP. Брюссель обвинил платформу в том, что она не маркировала видеоролики тогдашнего ультраправого пророссийского политика Кэлина Джорджеску как предвыборную рекламу.

Отмена выборов президента Румынии

Конституционный суд Румынии 6 декабря 2024 года объявил недействительными итоги первого тура голосования на выборах президента. Согласно этим результатам, ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску набрал 23% голосов и должен был бороться за пост президента во втором туре с правой центристкой Еленой Ласкони, получившей чуть более 19 процентов.

Решение об отмене результатов было принято после того, как офис президента Румынии заявил о наличии разведданных, подтверждающих влияние на выборы в пользу Джорджеску. В числе прочего упоминалась кампания на видеоплатформе TikTok с "манипулированными" инфлюенсерами, а также более 85 000 кибератак. В участии в повторных выборах КС страны Джорджесу отказал, несмотря на то, что социологи считали его фаворитом голосования.

В конце февраля 2025 года прокуратура Румынии возбудила против Джорджеску уголовное дело. Выдвинутые против него обвинения касаются подстрекательства к действиям, направленным против конституционного строя, дачи ложных показаний относительно финансирования избирательной кампании и создании фашистской и антисемитской организации. Политик все эти обвинения отрицал.

В ходе повторного голосования 4 мая почти 41 процент голосов получил глава националистической партии "Альянс за объединение румын" (АОР) Джордже Симион. Его соперником во втором туре станет основатель правоцентристского "Союза спасения Румынии", генеральный мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан, набравший 20,99%.

Второй тур должен пройти 18 мая

В Брюсселе ведется еще ряд разбирательств против TikTok. Среди прочего, они касаются защиты несовершеннолетних от изображений насилия и опасности наркомании. Если обвинения Еврокомиссии подтвердятся, компании грозят крупные штрафы, констатировало AFP.

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