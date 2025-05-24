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Латышский студент о запрете для иностранцев учиться в Гарварде: «Атмосфера довольно негативная»

© Lsm.lv 24 мая, 2025 09:39

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Неопределенность и в целом негативная атмосфера - такой настрой сейчас царит в престижном Гарвардском университете, о чем Латвийскому телевидению рассказал докторант Гарварда Аркадий Звайгзне. Он сейчас пишет диссертацию в Латвии, но общается с однокурсниками и преподавателями, живущими в США.

В пятницу утром, 23 мая, стало известно, что администрация Трампа сообщила о запрете на обучение иностранцев в Гарварде. Белый дом уже заморозил финансирование, выделенное этому учебному заведению. А теперь с 1 сентября прием иностранных студентов в Гарвард планируется запретить.

С сентября администрация президента США задумала также аннулировать сертификат программы для иностранных студентов Гарварда, а это означает, что тем, кто уже учится, возможно, придется перейти в другой вуз или утратить свой юридический статус.

Администрация Трампа давно критикует Гарвард и еще несколько вузов за то, что они позволили в кампусах протестовать защитникам палестинцев. На этих протестах нередко звучат антиизраильские и антисемитские лозунги.

Аркадий Звайгзне отметил, что в Гарварде на программах разных уровней обучается несколько студентов из Латвии.

"Атмосфера, конечно, довольно негативная. Сколько я смотрел, как реагируют не только мои однокурсники, но и другие студенты, да и профессора, в целом это довольно жутко".

На вопрос, сможет ли он после такого решения Белого дома завершить учебу, Звайгзне ответил, что на данный момент окончательной ясности по этому поводу нет:

"В сообщении правительства США говорится, что это визовое ограничение вступает в силу с 1 сентября и, если не хочется потерять визовый статус, то в принципе надо или покинуть этот университет, или перейти в другой вуз. Что это означает в плане окончания? Неясно. Университет, конечно, с нами поддерживает связь и говорит, что они нас поддержат".

Гарвардский университет отправил всем автоматическое сообщение по электронной почте, в котором говорится, что берет на себя сохранить возможность принимать студентов-иностранцев. Звайгзне сказал также, что университет собирается обратиться в суд и информировал об этом студентов.

(Иллюстративное фото.)

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